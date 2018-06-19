單身狗小心了 沒伴同住較易罹患心臟病和中風

（中央社巴黎18日綜合外電報導）比起「幸福美滿」，婚姻生活更常被形容為「危機四伏」；儘管如此，研究人員今天指出，老年時期有個伴，或許有助於避免罹患心臟病和中風。

過去20年來，研究人員針對42至77歲的200多萬人進行全面調查。他們發現，結婚能大幅降低罹患上述兩種疾病的風險。研究報告發布在醫學期刊「心臟」（Heart）。

為了使研究更具說服力，研究人員調查了歐洲、北美洲、中東及亞洲各地的不同族群人口。

他們發現，和有配偶同居的人相比較，離婚、鰥寡或從未結婚的人，罹患心血管疾病的機率高出42%，罹患冠狀動脈心臟病（冠心病）機率高出16%。