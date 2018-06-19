印尼渡輪翻覆 至少128人失蹤

（中央社記者周永捷雅加達19日專電）印尼一艘載有百餘人的渡輪昨晚在北蘇門答臘省托巴湖（Lake Toba）翻覆造成1死。由於船上搭載人數遠超過先前估計，目前失蹤人數至少有128人，預料死亡人數將增加。

這艘渡輪昨天晚間約6時左右在北蘇門答臘省托巴湖翻覆沉沒，當局派出至少6艘救援船到場搜索失蹤者，不過由於湖面風浪太大，搜救工作一度受阻。

當地警方表示，惡劣天氣下能見度僅有30公尺，加上大浪，影響救援工作。當局初步判定渡輪公司非法經營，許多乘客都沒有船票，而且船身老舊，疑似行駛多年。