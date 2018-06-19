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中央社

集水區雨勢轉大 台南水庫蓄水增

中央社2018/06/19 19:04
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南地區從昨晚起雨勢轉大，各主要水庫集水區也都出現明顯降雨。南區水資源局預估，從13日起的這波降雨可為缺水嚴重的曾文水庫帶來約6000萬立方公尺蓄水，對水情幫助不小。

經濟部水利署南區水資源局的觀測資料顯示，至今天下午4時為止，曾文水庫蓄水量為4135萬立方公尺，蓄水率約9.1%；烏山頭水庫蓄水量1805萬立方公尺，蓄水率約23%；南化水庫蓄水量約3700萬立方公尺，蓄水率逼近40%。

南區水資源局副局長簡振源下午受訪表示，今天各水庫集水區雨勢明顯，曾文水庫到下午3時為止有117毫米，而且雨勢持續中。累計從13日至今，這波鋒面為曾文水庫帶來271毫米雨量，預估可以增加6000萬立方公尺蓄水。

簡振源表示，南化水庫集水區從13日至今也有約260毫米雨量；加上旗山溪甲仙攔河堰流量也變大，持續引水進入南化水庫蓄存，對台南的民生產業用水幫助很大。

他說，負責農作灌溉任務的曾文及烏山頭水庫系統，今天總蓄水量約有6000萬立方公尺。嘉南農田水利會預計在21日召開會議，檢討今年嘉南地區二期作供灌計畫。

簡振源指出，二期作通常分為6組進行供灌，依以往經驗，若曾文及烏山頭水庫總蓄水量超過8000萬立方公尺，就會開始第1、2組供灌作業，但整個計畫還要由水利署依水情通盤檢討。至於台南地區的第一階段限水是否會在這波降雨後解除，水利署也將在水情會議中討論。(編輯:吳佳穎/孫承武)1070619

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