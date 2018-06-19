集水區雨勢轉大 台南水庫蓄水增

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南地區從昨晚起雨勢轉大，各主要水庫集水區也都出現明顯降雨。南區水資源局預估，從13日起的這波降雨可為缺水嚴重的曾文水庫帶來約6000萬立方公尺蓄水，對水情幫助不小。

經濟部水利署南區水資源局的觀測資料顯示，至今天下午4時為止，曾文水庫蓄水量為4135萬立方公尺，蓄水率約9.1%；烏山頭水庫蓄水量1805萬立方公尺，蓄水率約23%；南化水庫蓄水量約3700萬立方公尺，蓄水率逼近40%。

南區水資源局副局長簡振源下午受訪表示，今天各水庫集水區雨勢明顯，曾文水庫到下午3時為止有117毫米，而且雨勢持續中。累計從13日至今，這波鋒面為曾文水庫帶來271毫米雨量，預估可以增加6000萬立方公尺蓄水。