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新北官員疑關說文大宿舍案　何博文向監察院舉報

記者陳志仁／新北報導2018/06/19 19:46
▲民進黨新北市議會黨團總召李坤城及市議員何博文、鍾宏仁，今日在新北市議會召開「摔紙嗆聲掩飾不了關說事實，邱敬斌能不請辭負責？」的記者會。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.19）
▲民進黨新北市議會黨團總召李坤城及市議員何博文、鍾宏仁，今日在新北市議會召開「摔紙嗆聲掩飾不了關說事實，邱敬斌能不請辭負責？」的記者會。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.19）

新北市政府副秘書長邱敬斌12日拜會台北巿都發局副局長張剛維、總工程司陳建華、建管科長林玄理等人，遭質疑是關說文大宿舍案；邱敬斌面對媒體受訪時，一度情緒激動的摔紙，點名媒體人周玉蔻、新北市議員何博文曲解他的說法。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城及市議員何博文、鍾宏仁，今（19）日在新北市議會召開「摔紙嗆聲掩飾不了關說事實，邱敬斌能不請辭負責？」的記者會，質疑邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國的慶生說，會後何博文、鍾宏仁前往監察院遞交陳訴書，請求調查邱敬斌等相關的人員是否失職。

▲新北市議員何博文、鍾宏仁今日前往監察院遞交陳訴書，請求調查邱敬斌等相關的人員是否失職。（圖／新北市議員何博文辦公室提供）

何博文準備2疊A4紙向邱敬斌喊話，如果是一條好漢的話，「不要在背後摔紙嗆聲，要摔來我這裡摔」；台北市府官員說的很清楚，邱敬斌確實曾和他們談到文化大學的宿舍案，「新北市的官怎麼能干涉台北市府的業務」？痛批關說就是關說，摔紙嗆聲掩飾不了關說的事實，請新北市長朱立倫表明對此事的態度。

李坤城說，邱敬斌、汪禮國只承認12日到台北市政府，後來再爆汪禮國11日與城鄉局周姓主管（實際是副總工程師周繼祖）也前往，這種被擠牙膏式的暴露行程，是否還有沒曝光的；這絕不是生日的巧合，也非是政治的敏感度不夠，2位高階文官為何甘冒被彈劾的風險，連續2天去都發局「喬」侯友宜的文大宿舍案？

李坤城要求新北市政府經發局、勞工局去查又昱實業是否為空殼公司？有無投保等相關的資料；鍾宏仁指出，「丟臉丟到台北市去！」此外，何博文也要求新北市政府政風處不要變「把風處」，要進行調查，還給市民真相，新北市長朱立倫應該率相關的官員到議會報告，不要當神隱市長。
 

關鍵字李坤城何博文鍾宏仁侯友宜文大宿舍城鄉局副局長汪禮國
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