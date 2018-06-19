新北官員疑關說文大宿舍案　何博文向監察院舉報

新北市政府副秘書長邱敬斌12日拜會台北巿都發局副局長張剛維、總工程司陳建華、建管科長林玄理等人，遭質疑是關說文大宿舍案；邱敬斌面對媒體受訪時，一度情緒激動的摔紙，點名媒體人周玉蔻、新北市議員何博文曲解他的說法。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城及市議員何博文、鍾宏仁，今（19）日在新北市議會召開「摔紙嗆聲掩飾不了關說事實，邱敬斌能不請辭負責？」的記者會，質疑邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國的慶生說，會後何博文、鍾宏仁前往監察院遞交陳訴書，請求調查邱敬斌等相關的人員是否失職。

▲新北市議員何博文、鍾宏仁今日前往監察院遞交陳訴書，請求調查邱敬斌等相關的人員是否失職。（圖／新北市議員何博文辦公室提供）