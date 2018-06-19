創業天使投資主動出擊 本周4案進審議會

（中央社記者潘姿羽台北19日電）政府活絡台灣天使文化成效漸顯，國發基金5月中旬舉辦創業天使投資方案啟動儀式記者會後，至今已有10多案洽詢中，且本周有4案將進入投資評估審議會。

國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，並以3大原則進行投資，一是投資金額不超過新台幣1000萬元，二是與天使投資人共同搭配投資，三是投資金額不超過被投資事業增資後實收資本額或實際募資金額的20%。

國發基金創業天使投資方案委由創投公會執行，創投公會秘書長游瑞德表示，公會採取主動出擊的方式，除了積極參與各式電腦展、新創展等活動，也走訪大學、民間的育成中心和孵化器，尋訪具有潛力的新創事業，目前已經有約10案進入洽詢階段。