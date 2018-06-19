影／田尾國小圖書室　貓頭鷹的窩揭牌啟用

▲田尾國小圖書室-貓頭鷹的窩，由彰化縣長魏明谷等人一起揭牌啟用，歡迎來到森林系「貓頭鷹的窩」閱讀好書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

貓頭鷹是「一切智慧」的化身！彰化縣田尾國小圖書室-貓頭鷹的窩，19日上午在田尾國小正式由彰化縣長魏明谷與田尾鄉長陳君栓等人一起揭牌啟用，魏明谷感謝民間企業的協助，並期望新的圖書室能夠提供小朋友更優質的閱讀環境。

魏明谷表示，社會愛心人士捐贈書籍，讓小朋友進入圖書館就像回到活潑可愛的家一樣，這裡是悠閒的學習知識場域。除了實體紙本書籍外，也利用網際網路與雲端系統結合，透過電腦連接雲端來閱讀電子書，網路無國界為學生打開廣闊的視野。



▲田尾國小圖書室-貓頭鷹的窩，由彰化縣長魏明谷等人一起揭牌啟用，歡迎來到森林系「貓頭鷹的窩」閱讀好書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

陳君栓表示，田尾國小圖書室的啟用要感謝縣府團隊經費的補助，圖書室提供完善和友善的閱讀環境，相信圖書館能成為同學及鄉親一個閱讀的好去處。田尾國小校長王錦鴻說，此次圖書室主題結合全校性票選，以森林為靜謐的閱讀氛圍，貓頭鷹為智慧的象徵。圖書室內由大型貓頭鷹公仔、牆面彩繪、森林造景成最活潑的閱讀環境。



▲田尾國小圖書室-貓頭鷹的窩，由彰化縣長魏明谷等人一起揭牌啟用，歡迎來到森林系「貓頭鷹的窩」閱讀好書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

王錦鴻表示，經費由彰化縣政府核定200萬補助整建而成，加上遠呈科技股份有限公司董事長張智勇、田尾國小家長會委員黃藝中及社會各界捐書、捐款充實該校圖書資源。未來將藉圖書室內各式圖書應用於教學及舉辦社區相關活動，帶動書香的流動，提供各界更豐富的閱讀資源。



▲田尾國小圖書室-貓頭鷹的窩，由彰化縣長魏明谷等人一起揭牌啟用，歡迎來到森林系「貓頭鷹的窩」閱讀好書。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

揭牌活動由田尾國小學生現場表演「相聲說演」，講述田尾國小圖書室的歷史演進，並邀請社區家長蒞臨，展現了田尾國小優質的辦學特色及閱讀教育的教學成果呈現。田尾國小嶄新圖書室的建置，將可提供更多的圖書資源，推動班級共讀活動，透過圖書館應用教學，讓孩子沉浸在書香的氣息中，歡迎來到森林系「貓頭鷹的窩」閱讀好書。