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中央社

光寶科工業自動化 前進東協工控市場

中央社2018/06/19 19:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）看好東協智慧製造商機的光寶科技今天表示，旗下工業自動化事業部挾集團資源整合、一站式方案與高性價比等優勢，將建立在地經銷夥伴 拓東協工業控制市場。

光寶科明天起到23日期間於東南亞規模最大泰國自動化機械展大秀全系列工控方案，並計畫於泰國建立經銷夥伴關係，進軍東協市場。

光寶科表示，累積43年電子業製造經驗，目前於全球設有55座生產基地，著眼智慧製造趨勢，由工業自動化事業部總經理鄭智峰領軍，整合工業控制前端的PLC（可編程邏輯控制器）、HMI（人機介面）及後端變頻器、伺服驅動器、馬達，提供一站式整合方案，減少客戶端繁複調整與測試。

鄭智峰表示，發揮集團資源整合優勢，自家工控產品也逐步導入光寶集團樓宇自動化系統整合與工廠舊機節能改造。

以樓宇自動化為例，PLC與變頻器可用於照明用電、空調、電梯節能監控、太陽能設備溫度監控等應用，最高減少50%能源損耗，目前中和新辦公大樓水泵系統、敦南科技大樓廠務系統及興建中的高雄營運中心都已安裝；舊機節能改造部分，已導入實際產線加工製程，包括沖壓機、注塑機等，除節能，也提升機台重複操作精準度。

光寶自動化事業部繼打開中國大陸市場後，下一步將於泰國尋找在地經銷夥伴，期以泰國為灘頭堡，搶攻東協工業自動化商機。（編輯：李明宗）1070619

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