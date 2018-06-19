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影／家庭暴力防治法20週年　暴力零容忍

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/19 19:58
▲彰化縣政府辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，副縣長林明裕帶領大家一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）
▲彰化縣政府辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，副縣長林明裕帶領大家一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

家庭暴力防治法今年立法屆滿20週年，彰化縣政府與縣內社區及民間團體於19日上午在縣府中庭辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，彰化縣副縣長林明裕、及地方鄉鎮市首長、社會團體等各相關單位出席，並共同為反性別暴力的主題意象裝置進行揭幕，宣誓反性別暴力的決心。


▲彰化縣政府辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，副縣長林明裕帶領大家一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

活動由林明裕帶領與會貴賓一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」，再由各鄉鎮市代表在自己的鄉鎮市別上帶有象徵反性別暴力的「紫絲帶」，讓紫絲帶的反暴意識在彰化縣飄揚，藉由公私協力並整合各專業網絡力量，保護家暴被害人達到遏止暴力之目標。


▲彰化縣政府辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，副縣長林明裕帶領大家一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

林明裕表示，家庭暴力防治法通過至今已20年，打破過往法不入家門的觀念，透過家庭暴力防治法，幫助家庭成員建立和諧的關係，縣府透過社區生根的方式推廣家庭暴力防治法，希望社區居民間互相關照、互相關懷，讓社會上不再有悲劇發生，彰化縣近年來通報家暴的案件雖逐年降低，但仍有進步的空間，家暴防治沒有最好只能更好，期盼家暴防治法促進家庭和諧，社會有愛，讓彰化縣充滿溫暖。


▲彰化縣政府辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，副縣長林明裕帶領大家一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

林明裕指出，縣府推動家庭暴力防治不遺餘力，104及105年彰化縣也獲得社區防暴創意競賽第一名，而彰化縣家庭暴力通報數104至106年也逐年下降，這是縣府在社區經營家暴防治意識，得到大家協助所顯現的成果，這次許多鄉鎮長及鄉鎮代表來共同宣誓終止暴力，也謝謝大家對家庭暴力防治的關心。


▲彰化縣政府辦理─「鐘紫暴力‧彰化騎跡」家暴防治20週年系列宣導活動啟動，副縣長林明裕帶領大家一起擊鐘代表「鐘(終)紫(止)暴力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

彰化縣政府將於家暴法實施20週年的6月24日辦理「繫上紫絲帶，鐵馬來傳愛」活動，邀請全民一起「鐘紫暴力 YES, I DO!」民眾可以在6月24日運用紫絲帶裝置鐵馬拍照並打卡上傳「暴力零容忍」粉絲專頁。

關鍵字鐘紫暴力紫絲帶家庭暴力林明裕
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