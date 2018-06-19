新北市板橋區調解會　6月26日喬遷

板橋區公所表示，板橋區調解委員會在於現址（府後街11號）辦公已有數十載，建築物的結構老舊、牆面斑駁且部分鋼筋裸露，每遇下雨並有多處漏水情形；適逢新北市政府辦理「府中456行政園區改善計畫」，亦將調解委員會納入規劃考量，並進行整個行政園區的空間改造，辦公廳舍部份已接近完工，預計於本月26日正式遷至新址(板橋國小對面)辦公。

板橋區公所指出，調解委員會主要業務為免費的法律諮詢、法院訴訟程序視訊服務、調解聲請及每週二、四夜間調解服務，106年度調解件數高達5000多件，且委員常年榮獲行政院、內政部法務部及市府的表揚；目前調解會原有8間調解室，每逢調解日，聲請調解民眾大排長龍，調解室常不敷使用，常有當事人反映雙方均到場卻沒有調解室可使用之窘境。

板橋區公所說，為改善民眾久候的情形，調解會進駐新大樓後將增加至13間的調解室，其中大型調解室可容納30人，滿足特殊案件的需求（例如鄰房損壞互助會糾紛）；另新增哺乳室、無障礙廁所，可提供更優質調解環境及增進為民服務的品質，未來將可擴大服務更多的廣大民眾。