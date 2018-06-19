加速投資台灣 賴清德：助中小企業轉型升級

行政院晚間發布新聞稿表示，賴清德聽取經濟部報告後指出，全球正走向數位經濟與智慧製造時代，政府應積極協助協助中小企業轉型升級並提升競爭力，使其持續做為台灣經濟發展基礎。針對中小企業面臨如接班、轉型、升級等各項議題，請施俊吉召集相關單位，進一步討論；另有關是否設置中小企業跨國合作基金，以及是否由國發基金協助中小企業出口貸款資金，也請施俊吉一併研商。

賴清德下午主持「加速投資台灣專案會議」第11次會議，由經濟部、財政部分別就「啟動中小企業成長新動力行動方案」及「近期促進投資重要賦稅改革措施」提出報告。

賴清德並指示，在中小企業發展基金方面，由主計總處依上年度已使用額度補足今年度預算，也請經濟部及中小企業處以此規模進行預算調整。

對於「近期促進投資重要賦稅改革措施」報告，賴清德表示，近年來產業與科技發展日新月異，跨國資本與人才移動快速，為與其他國家競逐資本與人才，稅制須配合產業趨勢與企業發展需求適時調整。請財政部持續進行法規鬆綁，檢討修正不合時宜的法令，建立友善企業投資的稅制環境，並提升政府行政效能。

依經濟部中小企業處公布的2017年度中小企業白皮書，2016年台灣中小企業家數為140萬8313家，占全體企業97.73%，較2015年增加1.76%；就業人數達881萬人，占全國就業人數78.19%，較2015年增加0.57%，都創下近年來最高紀錄。（編輯：林孟汝）1070619