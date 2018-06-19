微型保險保障弱勢 目標5年內承保百萬人

（中央社記者邱柏勝台北19日電）金管會統計，針對弱勢民眾開辦的「微型保險」，截至今年5月底累計承保人數已達57.8萬人，承保金額達新台幣1899億元。金管會並訂出5年內承保人數倍增至100萬人的目標。

為使經濟弱勢及特定身分族群能以較少保費，購買基本保障，避免家庭或個人因保險事故發生而陷入經濟困境，並督促保險業善盡社會責任，金管會積極推動微型保險業務。

根據金管會統計，截至今年5月底，共有27家保險業者開辦微型保險業務，累計承保人數已達57.8萬人，累計承保金額達1899億元，較前一年同期的37.8萬人、1295億元分別成長52.9%、46.6%，被保險人則以原住民族、中低收入戶、社福機構團體服務對象及身心障礙人士等四大族群為主，對提升弱勢民眾及特定身分族群的保險保障，成效日益彰顯。