縣市長照數據全都露 衛福部盼比較求進步

（中央社記者陳偉婷台北19日電）衛福部將各縣市長照資源佈建進度及給付支付申報狀況全公開上網。次長薛瑞元今天說，有縣市進度落後，公開是希望民眾監督，也讓各縣市互相比較求進步。

衛生福利部官網建置長照政策專區，專區內容包含長照服務資源地圖、長照服務懶人包、各縣市最新活動訊息，也有資訊公開專區，將各縣市長照資源佈建進度、各縣市服務提供單位數、給付支付申報狀況全在網路上揭露。

衛福部次長薛瑞元下午跟媒體說明公開資訊現狀，他說，從目前資料顯示，相較其他縣市，台北市有提供長照服務的機構完成特約比例稍微落後；在服務單位申報服務費用及完成審核撥付的比例也有落後。