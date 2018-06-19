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中央社

縣市長照數據全都露 衛福部盼比較求進步

中央社2018/06/19 19:29
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北19日電）衛福部將各縣市長照資源佈建進度及給付支付申報狀況全公開上網。次長薛瑞元今天說，有縣市進度落後，公開是希望民眾監督，也讓各縣市互相比較求進步。

衛生福利部官網建置長照政策專區，專區內容包含長照服務資源地圖、長照服務懶人包、各縣市最新活動訊息，也有資訊公開專區，將各縣市長照資源佈建進度、各縣市服務提供單位數、給付支付申報狀況全在網路上揭露。

衛福部次長薛瑞元下午跟媒體說明公開資訊現狀，他說，從目前資料顯示，相較其他縣市，台北市有提供長照服務的機構完成特約比例稍微落後；在服務單位申報服務費用及完成審核撥付的比例也有落後。

薛瑞元說，完成審核撥付的進度落後，意味服務單位提供服務，但還沒能即時拿到錢。可能因素包含資訊系統可能上線不久，或每個縣市申請的流程不同。比較各縣市統計資料可以發現，部分縣市隨新制推展已半年，陸續已有所改進。

資訊公開除了方便民眾查詢，薛瑞元表示，民眾可透過長照專區看到各縣市辦理長照服務的特色，除了自己可能用的上，也可以介紹親朋好友；至於佈建資源等相關數據，可讓大家比較、監督各縣市執行現狀，看各縣市有沒有落差，對地方政府也是激勵，「有比較就有進步」。

台北市政府發言人劉奕霆表示，經了解目前長照給付制度有特約、契約跟補助3種方式，而與市府合作的居服跟日照中心仍是契約跟補助制；為不影響相關單位權益，市府已積極與相關單位協商結束委託契約改簽訂特約。

此外，劉奕霆指出，現階段市府內的服務單位申報服務費用審核撥付仍持續中，市府持續鼓勵單位盡速辦理請款動作。（編輯：張芷瑄）1070619

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