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中央社

男視力模糊扭曲 濕性黃斑部病變惹禍

中央社2018/06/19 19:28
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南19日電）沒有眼科和內科病史的59歲姓葉姓男子，近幾天發現右眼看到的東西模糊扭曲，視力也開始惡化，就診後才知是濕性黃斑部病變惹禍，趕緊治療，避免了不可逆的視力喪失。

台南市立安南醫院眼科醫師薛維禎今天指出，葉男年輕時高度近視，近來因右眼出問題就診，檢出右眼矯正視力僅0.4，右眼中心視野出現線條歪斜現象，雙眼中度白內障，右眼底黃斑部中央還有淡淡的血跡。

醫師認為這和一般常見良性的黃斑部病變明顯不同（良性黃斑部病變不會出血），進一步檢查發現，葉男右眼視網膜黃斑部中央小凹處有明顯視網膜下滲液積血，確診是濕性黃斑部病變。

葉男接受治療後，右眼視力由0.4恢復到0.8，原本雙眼視力不均、右眼影像扭曲低下，無法對焦等症狀也都消失，生活品質回歸正常。

薛維禎說，眼睛如同身體其它器官，也會經歷退化的過程，若合併高度近視、外傷、手術或糖尿病內科疾病，可能會加速眼睛退化的速度。

他表示，大多黃斑部退化屬於良性，也就是所謂的乾性黃斑部病變，視力退化速度較慢且穩定，僅有少數黃斑部退化，是濕性黃斑部病變，明顯影響視力或視覺感受，若未積極治療，將惡成化不可逆的視力喪失，一定要注意。（編輯：施燕飛）1070619

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