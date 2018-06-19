男視力模糊扭曲 濕性黃斑部病變惹禍

（中央社記者張榮祥台南19日電）沒有眼科和內科病史的59歲姓葉姓男子，近幾天發現右眼看到的東西模糊扭曲，視力也開始惡化，就診後才知是濕性黃斑部病變惹禍，趕緊治療，避免了不可逆的視力喪失。

台南市立安南醫院眼科醫師薛維禎今天指出，葉男年輕時高度近視，近來因右眼出問題就診，檢出右眼矯正視力僅0.4，右眼中心視野出現線條歪斜現象，雙眼中度白內障，右眼底黃斑部中央還有淡淡的血跡。

醫師認為這和一般常見良性的黃斑部病變明顯不同（良性黃斑部病變不會出血），進一步檢查發現，葉男右眼視網膜黃斑部中央小凹處有明顯視網膜下滲液積血，確診是濕性黃斑部病變。