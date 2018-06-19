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新創研發光譜檢測系統 3秒測蘭花是否染病毒

中央社2018/06/19 19:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北19日電）台師大育成的新創團隊開發非侵入式的植物病毒檢測系統，並應用在蘭花產業上，只需3秒就可完成光譜檢測，檢視蘭花是否被病毒感染，且不需破壞植物，既省時又節省人力成本。

台灣師範大學科技與工程學院從2年多前開始推動創新創業教育，並培育在校生組成新創團隊，今天舉行創新創業暨跨領域產學人才培育媒體說明會，並邀請育成的新創團隊分享。

由郭泓毅、王彥翔、李冠潔、謝振傑等人組成的新創團隊，開發非侵入式的植物病毒檢測系統，並在台師大協助下，成立艾思博生物科技股份有限公司。

郭泓毅指出，台灣蘭花每年外銷產值預估約新台幣40億元，但在培養和外銷過程中，有15%會因病毒而折損，而蘭花是活體出口，檢驗非常嚴格，如果沒有早期檢測出病毒，受感染的蘭花還會影響到其他健康的蘭花，一旦發現有感染，可能被當地整櫃銷毀。

郭泓毅表示，現在的蘭花產業多使用試紙檢測，但每次檢測需耗費25至30分鐘，還要花費人力且進行基本訓練，加上需要採取樣本，因此會破壞植物，準確率也僅50%。

為了改善病毒檢測問題，艾思博團隊結合光譜檢測和大數據，將雷射光打到葉子上，再檢測光譜，檢視蘭花是否被感染，和傳統使用的試紙相較，光譜檢測只需要花費3秒鐘，可有效節省人力，也不會破壞植物，目前準確率已達80%，也有利於大規模檢測，此項研發已取得台灣的專利。

郭泓毅表示，團隊除了提供硬體設備，還會搭配軟體和資料庫，形成完整的檢測系統，目前適用組織培養室的機器已開發完成，預計年底前會再開發適用戶外的硬體設備，除了蘭花外，這套系統未來還可應用到雞蛋、牛奶等不同農產品上。

台灣師範大學光電科技研究所教授謝振傑表示，為加速台灣生技產業升級，教育部推動生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫，而台師大獲得補助，並因此開設以跨領域生技產業為導向的創新創業人才培育基礎和進階課程，課程涵蓋生技開發技術、市場行銷、智財管理等跨領域專業。

謝振傑指出，課程還邀請產業高階主管擔任業師，讓參與計畫的學生瞭解學用落差，有助於與產業對接，另外也提供虛擬攝影棚、線上觀看課程、訓練學生撰寫APP等培訓和資源，而過去招募對象主要以學生為主，今年希望擴大對象，歡迎教師、業界人才或是對生醫有興趣的民眾加入。（編輯：吳協昌）1070619

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