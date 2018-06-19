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奧克拉荷馬州立大學跨國招生　大葉大學舉辦雙聯說明會

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/19 20:02
▲大葉大學「奧克拉荷馬州立大學雙聯說明會」，許多觀光餐旅學院學生到場參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）
▲大葉大學「奧克拉荷馬州立大學雙聯說明會」，許多觀光餐旅學院學生到場參加。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

大葉大學舉辦「奧克拉荷馬州立大學雙聯說明會」，奧克拉荷馬大學與大葉大學觀光餐旅學院合作「2+2」雙聯學制，學生只要在台灣2年、美國2年，完成修業規定，就能同時取得兩國大學學歷。


▲奧克拉荷馬大學觀光餐旅學院院長Ben_Goh介紹學校特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

奧克拉荷馬大學觀光餐旅學院院長Ben Goh表示，兩校的雙聯學制合作開放給觀光餐旅學院的大學部學生，只要在大葉就讀2年、再到美國進修2年，就能同時獲頒兩校的學士畢業證書。


▲大葉大學舉辦「奧克拉荷馬州立大學雙聯說明會」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

奧克拉荷馬大學創立於1890年，是歷史悠久、學風自由的學校，校內有不同的學院與多達500個學生社團，大葉學生到奧克拉荷馬大學研修，除了原本的觀光餐旅專業，也可選修自己有興趣的其他課程或是參加社團活動，培養跨領域能力。

奧克拉荷馬大學位於靜水市，小鎮的居民對於外國學生非常友善，這裡有來自世界各地的留學生，宛如一個小型地球村，在這裡也能與不同背景的國際學生接觸，開拓人脈與文化視野。


▲奧克拉荷馬大學觀光餐旅學院院長Ben_Goh歡迎學生到美國留學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

大葉大學餐旅管理學系助理教授柯杰亨說，奧克拉荷馬大學在服務業與餐飲管理的專業教育相當知名，到美國留學不只是能學習道地的異國料理，也能認識美國的文化，拓展國際視野。「2+2」雙聯學制包含半年的企業實習，學校會媒合學生到國際飯店、連鎖大型企業實習，是很難得的機會。

關鍵字奧克拉荷馬州立大學雙聯學制異國料理地球村
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