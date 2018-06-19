奧克拉荷馬州立大學跨國招生　大葉大學舉辦雙聯說明會

奧克拉荷馬大學觀光餐旅學院院長Ben Goh表示，兩校的雙聯學制合作開放給觀光餐旅學院的大學部學生，只要在大葉就讀2年、再到美國進修2年，就能同時獲頒兩校的學士畢業證書。



▲大葉大學舉辦「奧克拉荷馬州立大學雙聯說明會」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

奧克拉荷馬大學創立於1890年，是歷史悠久、學風自由的學校，校內有不同的學院與多達500個學生社團，大葉學生到奧克拉荷馬大學研修，除了原本的觀光餐旅專業，也可選修自己有興趣的其他課程或是參加社團活動，培養跨領域能力。

奧克拉荷馬大學位於靜水市，小鎮的居民對於外國學生非常友善，這裡有來自世界各地的留學生，宛如一個小型地球村，在這裡也能與不同背景的國際學生接觸，開拓人脈與文化視野。



▲奧克拉荷馬大學觀光餐旅學院院長Ben_Goh歡迎學生到美國留學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

大葉大學餐旅管理學系助理教授柯杰亨說，奧克拉荷馬大學在服務業與餐飲管理的專業教育相當知名，到美國留學不只是能學習道地的異國料理，也能認識美國的文化，拓展國際視野。「2+2」雙聯學制包含半年的企業實習，學校會媒合學生到國際飯店、連鎖大型企業實習，是很難得的機會。