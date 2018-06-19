華航空巴合作 機身彩繪共同品牌

華航首架A350-900在2016年9月交付，至今已交付13架，主要投入歐洲及紐澳航線，第14架仍在組裝階段，交機日期暫訂9月。

空巴亞太區公共事務總監尚恩（Sean Lee）今天接受中央社記者訪問說，空巴與客戶彩繪共同品牌的次數不多，華航第14架A350-900確實是與空巴彩繪共同品牌的對象，至於彩繪的圖案，目前是最高機密不能透露。

（中央社記者汪淑芬土魯斯19日電）中華航空向空中巴士購買14架A350-900飛機，最後一架預定9月交機，空中巴士19日證實，將與華航以共同品牌（co-branding）方式彩繪機身。

空中巴士稱華航是重要的客戶，華航對A350-900也很滿意，尤其每2分鐘換氣的高品質機艙環境，客艙噪音只有57分貝，堪稱業界最安靜的客機，提升旅客搭機舒適度。

而A350XWB使用的最新勞斯萊斯Rolls-Royce發動機，與競爭機型相比，節省耗油量及二氧化碳排放量達25%以上，華航曾預估每架A350-900每年可為華航節省新台幣7000萬元。

華航在2008年宣布引進A350-900飛機，當時除14架確定訂單外，還有6架選購訂單，至於華航是會再購買這6架A350-900或轉為A350-1000訂單，華航還未做出最後定。（編輯：李亨山）1070619