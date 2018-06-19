保險業前5月網路投保進帳10億元 年增2.42倍

各壽險業網路投保激戰，金管會今 (19) 日發布保險業網路投保業績，今 (2018) 年 1 到 5 月，產、壽險網路投保保費共進帳 10 億 455 萬元，較去年同期成長 2.42 倍，其中，壽險業的網路投保業績尤其表現驚人，今年前 5 月保費進帳 6 億 4955 萬，不但占全體的 64%，更是比起去年同期大幅成長 8.8 倍。富邦人壽前 5 月網投保費收入以 2.14 億元續稱霸。

今年前 5 月，壽險業網路投保累計保費收入前 3 名公司分別為：富邦人壽的 2.14 億元、台灣人壽的 1.64 億元、新光人壽的 1.14 億元，保險局表示，這三家公司都是靠銷售利變型年金險，且都開放保戶可刷卡達 100 萬元，才創下銷售佳績。

雖然累計前 5 月網路投保保費收入，富邦人壽持續奪冠，但若以單月來看，新光人壽在 5 月單月網路投保保費收入則超越富邦，居單月冠軍。

產險業部分，15 家產險公司今年前 5 月網投保費收入 3 億 5499 萬，年成長 55.99%。產險業網路投保銷售最好的前 3 大險種為：汽車險的 1.8 億元、機車險 1.01 億元、旅平險 6700 萬元。

累計前 5 月，產險公司網路投保累計保費收入前 3 名公司分別是：富邦產險的 1.4 億元、新安東京海上產險的 7200 萬元、明台產險的 4037 萬元。