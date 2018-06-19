NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星健身H奶彈出　抬腿放送駱駝蹄捐出大體！歐修士：希望成為台灣人凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

保險業前5月網路投保進帳10億元 年增2.42倍

鉅亨網2018/06/19 19:44
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

各壽險業網路投保激戰，金管會今 (19) 日發布保險業網路投保業績，今 (2018) 年 1 到 5 月，產、壽險網路投保保費共進帳 10 億 455 萬元，較去年同期成長 2.42 倍，其中，壽險業的網路投保業績尤其表現驚人，今年前 5 月保費進帳 6 億 4955 萬，不但占全體的 64%，更是比起去年同期大幅成長 8.8 倍。富邦人壽前 5 月網投保費收入以 2.14 億元續稱霸。

金管會保險局統計，今年前 5 月，14 家壽險公司網投保費收入達 6 億 4955 萬，其中銷量最大的就是網路投保利變年金險，前 5 月保費進帳 5.87 億元，較去年同期大幅成長 13.72 倍；其次為旅平險，前 5 月網路投保保費進帳 2660 萬元，年成長 1.14 倍；第 3 名是旅平險附加海外突發疾病醫療險，前 5 月保費進帳 1550 萬元，年成長 1.44 倍 。

今年前 5 月，壽險業網路投保累計保費收入前 3 名公司分別為：富邦人壽的 2.14 億元、台灣人壽的 1.64 億元、新光人壽的 1.14 億元，保險局表示，這三家公司都是靠銷售利變型年金險，且都開放保戶可刷卡達 100 萬元，才創下銷售佳績。

雖然累計前 5 月網路投保保費收入，富邦人壽持續奪冠，但若以單月來看，新光人壽在 5 月單月網路投保保費收入則超越富邦，居單月冠軍。

產險業部分，15 家產險公司今年前 5 月網投保費收入 3 億 5499 萬，年成長 55.99%。產險業網路投保銷售最好的前 3 大險種為：汽車險的 1.8 億元、機車險 1.01 億元、旅平險 6700 萬元。

累計前 5 月，產險公司網路投保累計保費收入前 3 名公司分別是：富邦產險的 1.4 億元、新安東京海上產險的 7200 萬元、明台產險的 4037 萬元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字網路投保富邦人壽新壽利變型年金險年金險保險金管會產險網投headline
499上網吃到飽轉戰網路門...電感廠又傳整併 奇力新、美...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan