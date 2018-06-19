蘇智傑下半季打亞運 獅隊嘗試調整棒次

（中央社記者謝靜雯新北19日電）統一獅隊今天與富邦悍將隊比賽交手、棒次微調，吳桀睿打1棒、陳傑憲打3棒；總教練黃甘霖表示，蘇智傑下半季亞運期間將缺陣，剩下比賽會多嘗試棒次，想辦法補起戰力。

獅隊上半季與Lamigo桃猿隊戰績拉鋸，但差臨門一腳、無緣冠軍，接下來上半季還有4場比賽，黃甘霖表示，會藉這個機會嘗試棒次安排；陣中第4棒蘇智傑，下半季被徵召入參加亞運中華成棒隊，這期間的戰力缺口要怎麼補是關鍵。

陳傑憲是獅隊倚重打者，多打球隊開路先鋒，今天比賽先發打第3棒，黃甘霖表示，陳傑憲過去有得點圈打擊率偏低的問題，今天讓他打第3棒再觀察看看；蘇智傑缺席期間，第4棒人選目前有潘武雄和鄭鎧文，但還需要實戰才能確定下來。