NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星健身H奶彈出　抬腿放送駱駝蹄捐出大體！歐修士：希望成為台灣人凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

崔永元持續爆料 秀出馬雲側面照引聯想

中央社2018/06/19 19:46
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北19日電）中國名嘴崔永元日前針對娛樂界以「陰陽合同」逃漏稅的弊端，不但接連爆料，15日還在新浪微博貼出了一張阿里巴巴董事局主席、華誼兄弟大股東馬雲的側身照，引起諸多聯想。

15日傍晚6時22分，崔永元透過自己的新浪微博帳號表示，「安娜（崔永元家的貓咪）：我家鏟屎官（指崔永元自己）說，幹了那麼多壞事還不自知，誰也幫不了你」。

在貼文下方，崔永元附上了3張照片。第一張就是馬雲與旁人站在辦公室裡的側身照，鏡頭是在馬雲的左後方；第2張則是中國名導演馮小剛、華誼兄弟董事長王忠軍、演員張國立、一名僧侶及旁人同行的照片；第3張沿襲崔永元近來爆料的慣例，是家中的貓咪安娜。

由於照片中出現了馬雲，加上崔永元寫下「幹了那麼多壞事還不自知，誰也幫不了你」的話，不少中國網民因此懷疑，崔永元莫非要把爆料的矛頭指向馬雲？還是另有其他訴求？

崔永元日前藉由「手機2」電影的拍攝，質疑製片方與演員簽訂「陰陽合同」藉以逃漏稅。除最早指涉但後來致歉的演員范冰冰外，還包括馮小剛、王忠軍與王忠磊兄弟（兩人為華誼兄弟創辦人）。

根據中國官方公開資料，馬雲個人目前是華誼兄弟第5大股東，持股比重為3.6%。但馬雲旗下的「杭州阿里創業投資有限公司」則位居第4大，持股比重為4.47%。這層關係，也引發中國民眾對崔永元爆料的聯想。

此外，崔永元曾於16日晚上8時31分在微博發文說，「我家鏟屎官把材料分成幾部分，很多人名我都熟悉。他不停地複製，準備交給證監會、國稅局、公安部、中紀委……」。而文下3張照片中，有一張顯示了文件中的「北京華誼兄弟影業投資」字樣。但這篇貼文目前已被刪除。（編輯：邱國強/陳家倫）1070619

央視：金正恩訪北京 會見習近平張亞中提廢促轉條例公投 中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan