崔永元持續爆料 秀出馬雲側面照引聯想

（中央社台北19日電）中國名嘴崔永元日前針對娛樂界以「陰陽合同」逃漏稅的弊端，不但接連爆料，15日還在新浪微博貼出了一張阿里巴巴董事局主席、華誼兄弟大股東馬雲的側身照，引起諸多聯想。

15日傍晚6時22分，崔永元透過自己的新浪微博帳號表示，「安娜（崔永元家的貓咪）：我家鏟屎官（指崔永元自己）說，幹了那麼多壞事還不自知，誰也幫不了你」。

在貼文下方，崔永元附上了3張照片。第一張就是馬雲與旁人站在辦公室裡的側身照，鏡頭是在馬雲的左後方；第2張則是中國名導演馮小剛、華誼兄弟董事長王忠軍、演員張國立、一名僧侶及旁人同行的照片；第3張沿襲崔永元近來爆料的慣例，是家中的貓咪安娜。