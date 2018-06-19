崔永元持續爆料 秀出馬雲側面照引聯想

（中央社台北19日電）中國名嘴崔永元日前針對娛樂界以「陰陽合同」逃漏稅的弊端，不但接連爆料，15日還在新浪微博貼出了一張阿里巴巴董事局主席、華誼兄弟大股東馬雲的側身照，引起諸多聯想。
15日傍晚6時22分，崔永元透過自己的新浪微博帳號表示，「安娜（崔永元家的貓咪）：我家鏟屎官（指崔永元自己）說，幹了那麼多壞事還不自知，誰也幫不了你」。
在貼文下方，崔永元附上了3張照片。第一張就是馬雲與旁人站在辦公室裡的側身照，鏡頭是在馬雲的左後方；第2張則是中國名導演馮小剛、華誼兄弟董事長王忠軍、演員張國立、一名僧侶及旁人同行的照片；第3張沿襲崔永元近來爆料的慣例，是家中的貓咪安娜。
由於照片中出現了馬雲，加上崔永元寫下「幹了那麼多壞事還不自知，誰也幫不了你」的話，不少中國網民因此懷疑，崔永元莫非要把爆料的矛頭指向馬雲？還是另有其他訴求？
崔永元日前藉由「手機2」電影的拍攝，質疑製片方與演員簽訂「陰陽合同」藉以逃漏稅。除最早指涉但後來致歉的演員范冰冰外，還包括馮小剛、王忠軍與王忠磊兄弟（兩人為華誼兄弟創辦人）。
根據中國官方公開資料，馬雲個人目前是華誼兄弟第5大股東，持股比重為3.6%。但馬雲旗下的「杭州阿里創業投資有限公司」則位居第4大，持股比重為4.47%。這層關係，也引發中國民眾對崔永元爆料的聯想。
此外，崔永元曾於16日晚上8時31分在微博發文說，「我家鏟屎官把材料分成幾部分，很多人名我都熟悉。他不停地複製，準備交給證監會、國稅局、公安部、中紀委……」。而文下3張照片中，有一張顯示了文件中的「北京華誼兄弟影業投資」字樣。但這篇貼文目前已被刪除。（編輯：邱國強/陳家倫）1070619