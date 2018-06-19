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張亞中提廢促轉條例公投 中選會駁回

中央社2018/06/19 19:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北19日電）中央選舉委員會今天審議7項全國性公民投票提案，國民黨孫文學校校長張亞中所提是否同意廢止促轉條例一案，因逾期未補正，委員會決議依法予以駁回。

中選會今召開委員會議，審議7項全國性公民投票提案，決議其中一項公投提案將函請提案領銜人限期補正，一項公投提案將訂期舉行聽證，釐清相關爭點，另有5項公投提案逾期未補正或經補正仍不符規定，決議依法予以駁回。

中選會指出，國民黨立委張麗善所提「您是否同意麥寮港改制成雲林國際商港？」公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案領銜人限期補正。

中選會表示，宋雲飛所提「您是否同意：為避免燃煤發電空污，及不讓數千億核四興建的納稅錢化為烏有，應在18個月內啟用核四機組發電，取代『深澳電廠更新擴建計畫』，不受電業法95-1條限制，以確保電價穩定、供電無虞、降低碳排？」公投提案，經委員會議審議有舉行聽證的必要，以釐清相關爭點。

中選會也說明，有5項公投提案先前已請提案領銜人補正，其中吳景欽所提「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收5000多億元，立法還財於所有國民？」公投提案，經提委員會議審議，認定不符合規定，決議依法予以駁回，

此外，另有4項公投提案，逾期未補正，均經提委員會議審議，決議依法予以駁回，包括，一、林忠山所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條『非核家園』相關條文應予廢止」；二、張亞中所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，『促進轉型正義條例』應予廢止」。

三、前立委邱毅所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公立學校教職員退休資遣撫卹條例』，侵害人民財產權益，應予廢止」；四、前立委蔡正元所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公務人員退休資遣撫卹法』，侵害人民財產權利，應予廢止」。

公民投票法修正後，提案門檻降低，根據中選會最新統計，1月至今已有37個公投提案，其中有12案進入第二階段連署，其中2案放棄；駁回的則有9案。（編輯：張均懋）1070619

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