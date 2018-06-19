影／讓長者熱愛運動　彰化榮家打造高齡幸福時代

為了鼓勵年長者投入運動，彰化縣政府於今年度結合彰化師範大學等大專院校組成運動指導團隊，至各社區發展協會、樂齡中心、社區關懷據點等機構巡迴輔導，將運動結合專業走進社區，培養民眾自發運動樂趣，彰化榮家家主任史浩誠表示，為鼓勵長者多運動，據點除了定期辦理復健體適能課程，並開放家區健身設備分享予社區居民使用，期望讓長者能安心安全的享受運動樂趣。



▲彰化榮家鼓勵長者多運動，並開放家區健身設備分享予社區居民使用，期望讓長者能安心安全的享受運動樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

因為少子化、醫療進步，2026年即進入超高齡時代的台灣來說，如何照顧長者維持身心健康幸福，已是非常迫切的課題。國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家，「社區照顧關懷據點」為照顧社區長者及家區住民、傳遞運動理念，與彰化縣政府委託彰師大運動指導團聯合辦理「運動i臺灣活動」，教導長輩「抗力圈」運動，並可自行練習，預防延緩失能。



▲彰化榮家鼓勵長者多運動，並開放家區健身設備分享予社區居民使用，期望讓長者能安心安全的享受運動樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

彰師大巡迴運動指導團物理治療師林悅榕表示，抗力圈運動是一種訓練長者肌肉適能、柔軟度、反應與協調能力很好的居家保健運動，從手部關節、上背肌群、肱二頭肌、腹部到全身伸展運動，可以訓練長者手眼協調、頸部各肌群與全身軀幹伸展，長者每週可進行3-5次、每次15-30分鐘，能有效改善肌力等功能。



▲彰化榮家鼓勵長者多運動，並開放家區健身設備分享予社區居民使用，期望讓長者能安心安全的享受運動樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

為使社區長者喜歡運動、並享受一起運動的樂趣，彰化榮家「社區照顧關懷據點」定期邀請專業物理治療師教導長者運用專業復健輔具進行體適能活動，包含彈力帶、抗力球與抗力圈等居家保健運動，讓長者重拾運動的勇氣。



▲彰化榮家鼓勵長者多運動，並開放家區健身設備分享予社區居民使用，期望讓長者能安心安全的享受運動樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

62歲張媽媽年紀漸長、肌力退化，因害怕跌倒，反而不敢做運動。參加據點的復健體適能課程讓她感到安心，在專業治療師與運動指導員引導下，讓他學到正確運動的方式不再怕運動傷害，透過社區居民一起運動，讓她感受到運動樂趣並熱愛運動。