公務司機成送貨員 代表會主席涉貪遭約談

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣通霄鎮民代表會主席彭益發遭檢舉花公帑聘用楊姓男子擔任代表會臨時人員，楊男每天卻專為彭姓主席自家製麵廠送貨，公器私用涉嫌貪污，檢調今約談20多人釐清。

59歲通霄鎮民代表會主席彭益發遭人檢舉，利用職務之便，自104年起編列代表會公務預算支應楊姓臨時人員職缺薪資，楊男工作事項本應為擔任主席司機及臨時交辦與公務有關事項，但實際上，卻淪為彭益發私人送貨員，每天完成公務簽到後，僅忙著替彭姓主席家中開設的製麵廠送貨給下游小吃店、麵店。

苗栗縣調查站今天會同廉政署、通霄警分局、調查局中部機動工作站等單位，分別前往通霄代表會、家族製麵廠等多處搜索，帶回彭、楊2男及代表會秘書、兼辦主計人員、麵廠員工等近20人約談。