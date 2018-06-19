日團關8成員訪台 錦戶亮感謝總統關心大阪地震

首訪台的橫山裕與大倉忠義都特別練習一段台語問候，提到9月將再訪台開唱，橫山裕打趣說：「沒來看母湯哦（沒來看不行哦）。」大倉忠義則用台語說，他很愛吃，有什麼好料的要告訴他。

明年迎向出道15週年的「關8」，目前成員有7人，今天橫山裕、錦戶亮、大倉忠義在台北接受台灣媒體聯訪，宣傳最新精選輯，同時為9月在台北小巨蛋舉行首次的海外演唱會催票。

（中央社記者江佩凌台北19日電）日本傑尼斯人氣團體「關8」成員橫山裕、錦戶亮、大倉忠義今天在台宣傳9月攻蛋演唱會；談到昨天發生的大阪地震，身為大阪人的錦戶亮特地學中文向總統蔡英文有在推特關心致謝。

錦戶亮選擇用中文和媒體打招呼，表示很開心可以這麼快再訪台，接著談及昨天日本發生的大阪強震，他小心翼翼地用中文說：「對於蔡總統在推特（Twitter）上的發文，真的非常感謝，身為大阪人，在此致上萬分的謝意，謝謝。」

由於大阪地震就在昨天發生，錦戶亮的這些話是今天早上臨時改寫，並請工作人員幫他完成中文翻譯，同時學習用中文發音向台灣人表達感謝。對於台灣給他的感覺，他表示，每次訪台時，台灣朋友都很熱情在機場迎接，能實際感受到粉絲支持他們的心情。

粉絲和媒體皆十分關心大阪地震當下三人的情況，橫山裕表示，那時他們3人都在東京不同地方工作，地震發生後所幸家人都平安無事，3人也經歷過1995年阪神大地震的經驗；錦戶亮則說，想到大阪朋友們現在都陷於不安恐懼中，希望可以盡力幫忙。

談及9月22日、23日來台開唱，也是他們首度海外公演，3人提到，具體的曲目都還在安排當中，多會以在台發行2張精選輯作品「出類8萃」及「8萃」為主，當中有很多節奏快、氣氛熱鬧的歌曲，邀台灣歌迷屆時一起嗨。

此外，台灣歌手「小胖」林育群曾在他們的節目「關8比賽中」美聲獻唱，讓成員至今印象深刻，今天也播放一段林育群的祝福影片，錦戶亮說，彼此因節目結下很深的緣分，如果他能來，相信台灣朋友會很開心，很希望演唱會上也能呈現這難得的緣分。（編輯：張芷瑄）1070619