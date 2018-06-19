美中貿易大戰 英特爾可能有辦法避開矛頭

分析師表示，前述關稅清單須等公眾評論期屆滿後才會生效；在最終版清單敲定前，晶片還有豁免機會。不過川普11日曾宣布，可能會將課稅目標擴大至總值2000億美元的中國輸美商品。目前還不清楚是否會有更多可能衝擊英特爾的晶片或運算產品被列為課稅目標。

川普15日表示，計畫對價值500億美元的中國進口品課徵關稅。美國4月公布的初版清單中，晶片大致上並未被列為課稅目標。不過美國貿易官員15日發布的第二批課稅清單鎖定總值160億美元的284項產品，其中包括處理器和記憶體晶片，這兩者是英特爾公司（IntelCorp）的核心產品。

（中央社舊金山18日綜合外電報導）分析師今天表示，身為美國製造業要角的全球最高營收晶片製造商英特爾可能可以轉移生產地點的方式，避開美國總統川普對中國輸美商品提出新課稅清單所引發的最嚴重後果。

英特爾可以改變生產策略，以降低關稅衝擊。英特爾目前生產粗晶片的晶圓廠有6處，其中3處分別位於美國的俄勒岡州（Oregon）、亞利桑那州（Arizona）和新墨西哥州（New Mexico），其餘則分散在愛爾蘭、以色列和中國。

粗晶片從晶圓廠出廠後，會送往組裝和封測廠，然後賣給客戶、主要電腦品牌或代工廠。購買英特爾晶片的業者大多在中國設有註冊據點，因為大部分電子廠都設在當地。這正是英特爾公告2017年營收有148億美元來自中國的原因。

不過英特爾在美國的125億美元營收也可能受到關稅大戰的衝擊。若英特爾在美國本土晶圓廠生產晶片，然後輸往中國進行低階組裝，再運回美國裝入當地製造的裝置中，那麼晶片從中國運回美國時就會被課稅。

英特爾在哥斯大黎加、馬來西亞和越南也擁有組裝和封測中心。非中國晶圓廠所生產的晶片經由前述3國工廠加工，再賣給美國企業，可能就無須繳交關稅。

專門研究半導體市場的VLSI研究公司（VLSIResearch Inc）執行長赫奇森（Dan Hutcheson）表示：「我認為他們可能可以避開大部分的關稅。」

英特爾在中國大連擁有一座快閃記憶體製造廠，這類晶片目前並不在川普的課稅清單中。不過美中貿易戰可能逐漸擴大，或許會影響英特爾跨足新業務領域的計畫。（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070619