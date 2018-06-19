美中恐爆貿易大戰 亞歐股市嚇挫

貝萊德集團（BlackRock）澳洲固定收益部門主管瓦迪（Craig Vardy）說：「情勢是否會自此升高？我們當然希望不會，但確實有此風險。」他形容，目前雙方還只是警告射擊而已。

美國總統川普昨天揚言，將對2000億美元中國商品加徵10%的關稅，並指中方若繼續反擊，美國將對額外2000億美元中國商品追加額外關稅。

（中央社香港19日綜合外電報導）市場擔憂美國和中國以牙還牙祭出加徵關稅威脅後，可能爆發全面貿易戰，香港和上海股市今天重挫領跌，亞洲和歐洲股市全面下挫。

彭博報導，上證綜合指數盤中跌幅一度達4.98%，終場下跌114.08點或3.78%，收在2907.82點，是2016年9月以來首度跌3000點關卡；深圳綜合指數則暴跌97.60點，或5.77%，收在1594.05點。

港股恆生指數終場大跌841.34點，或2.78%，收在29468.15點，收盤時跌幅已較盤中收歛。

由於美國聯邦參議院通過恢復對中國電信大廠中興通訊的7年禁令，不准美國業者出售高科技晶片給這家公司，在香港股市掛牌的中興今天股價暴跌24.8%。

東京股市下跌1.8%，台北股市重挫1.7%，首爾股市下跌1.5%，新加坡股市小跌0.1%，馬尼拉股市下跌1.7%，曼谷和威靈頓股市也下挫。

歐洲股市早盤也走勢疲弱，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.51%，來到7592.65點。

法蘭克福股市DAX指數下跌1.33%，來到12663.96點；巴黎股市CAC40指數下跌1.06%，來到5392.80點。（譯者：林治平）1070619