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中央社

特力去年中國減虧21% 汰弱留強拚轉盈

中央社2018/06/19 19:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北19日電）特力公司中國零售事業淘汰績效不佳門店，虧損金額年減21%，今年持續提高現有門市營運效率，也積極尋找中國合作夥伴，吸收當地經驗，目標持續減虧。

特力2017年集團合併營業收入（包括台灣、中國貿易及零售業務）新台幣369．6億元，年增4.3%，歸屬於母公司業主損益為8.23億元，年增21.7%，基本每股盈餘1.61元，年增21.1%。

其中，特力貿易事業營收164.9億元，年增25.8%，特力表示，未來除了持續深耕主要客戶，也將開發新品類商品，強化產品專業及差異性，讓貿易事業穩定成長。

台灣零售營收為167.4億元，年減4.8%，稅後淨利為5.23億元，受到大環境不佳的挑戰影響，特力自有品牌銷售則持續成長。

特力去年品牌代理事業營收較前年成長28.1%，電商銷售金額大幅成長近6成，其中官網銷售成長更高達106.2%，電商銷售金額占特力屋及和樂4.7%，看好未來成為零售事業成長引擎。

中國零售營收為27.1億元，年減24.4%，在淘汰績效不佳門店，虧損金額較去年減少21%。

特力總裁何湯雄表示，中國事業今年在汰弱留強後，持續提高現有門市營運效率，也積極尋找中國合作夥伴，吸收當地經驗，目標持續減虧。

目前特力在中國的門店主要集中在「江、浙、滬」及「京、津、冀」兩區域，何湯雄說，希望在提升品牌認同及知名度同時，也積極尋求合作共榮策略性夥伴，透過整合讓中國零售能降低虧損或轉虧為盈。

特力今天舉行股東會，通過去年度財報、配發1.2元現金股利，並完成董事改選。（編輯：林興盟）1070619

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