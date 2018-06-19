郭阜林近月長打熄火 低潮待突破

（中央社記者謝靜雯新北19日電）統一獅隊郭阜林今年開季全壘打產量驚人，但近一個月打擊狀況陷入小低潮，他表示，中職生涯第一次有這麼穩定出賽機會，最大課題是突破低潮，「不好高騖遠，把自己想的渺小」。

郭阜林今年開季不到2個月，全壘打數就突破10轟，有一陣子穩居中職全壘打王，但從5月19日單場雙響砲後，一直到今天賽前全壘打熄火，打擊陷入小低潮。

郭阜林透露，從5月底開始感覺到身體的疲勞，「有時候感覺還沒上場就已經累了，打擊練習時姿勢、動作都不太協調」，也嘗試減少賽前練習打擊量，希望趕快找回好手感。