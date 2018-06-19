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中央社

郭阜林近月長打熄火 低潮待突破

中央社2018/06/19 19:55
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯新北19日電）統一獅隊郭阜林今年開季全壘打產量驚人，但近一個月打擊狀況陷入小低潮，他表示，中職生涯第一次有這麼穩定出賽機會，最大課題是突破低潮，「不好高騖遠，把自己想的渺小」。

郭阜林今年開季不到2個月，全壘打數就突破10轟，有一陣子穩居中職全壘打王，但從5月19日單場雙響砲後，一直到今天賽前全壘打熄火，打擊陷入小低潮。

郭阜林透露，從5月底開始感覺到身體的疲勞，「有時候感覺還沒上場就已經累了，打擊練習時姿勢、動作都不太協調」，也嘗試減少賽前練習打擊量，希望趕快找回好手感。

獅隊上半季與Lamigo桃猿隊戰績拉鋸，但爭冠關鍵期，郭阜林剛好陷入小低潮，「很可惜， 沒有辦法突破、沒能把握那時候爭冠的機會」。

郭阜林2015年加入獅隊，過去3個球季單季最多出賽場次為60場，今年攻守有表現，今天賽前本季已經出賽達53場，他表示上半季可以打成這樣出乎預料，開季教練團給他的定位是工具人，剛好陳鏞基受傷期間打出好表現，爭取到穩定先發位置。

郭阜林表示，前3年開季都沒有很順利，今年第一次上半球季可以這麼完整的參與，長期的賽季面對體能極限，該怎麼去調整，「這是每年都可能會遇到的低潮，最大的課題是遇到時該怎麼突破」。

近一個月全壘打熄火，郭阜林表示，上場打擊本來就不會刻意追求長打，「過去太好高騖遠，一心想要成為長打能力超好的三壘手，這幾年想法改變，把自己想得渺小一點，棒球的本質是團隊運動，團隊大於個人」。（編輯：李亨山）1070619

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