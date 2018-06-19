亞太電股東會將登場 5G、物聯網布局、獲利時點引關

亞太電 (3682-TW) 股東會將在明 (20) 日登場，董事長呂芳銘在年報致股東報告書中強調，未來將在 5G、物聯網、人工智能、機器人等應用領域繼續創建更多服務，除了未來的布局外，股東也關心公司何時可以轉盈，希望投資可以獲得回報。

根據亞太電年報，呂芳銘指出，將結合集團優勢，共同發展 8K+5G 的生態系應用；除持續投入研發深入 4G 服務品質，且同步為邁入 5G 做準備，積極加強大型基站建設，且規劃小型基站深入用戶生活範圍。

亞太電近期在物聯網及 5G 布局上頻有進展，除參與國際標準組織 3GPP (the 3rd Generation Partnership Project) 第一版 (R15) 5G 行動通信技術標準制定過程，且在 5G 技術標準會議中，提供鴻海 (2317-TW) 集團在資通訊上下游產業鏈的整體性看法及見解。