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亞太電股東會將登場 5G、物聯網布局、獲利時點引關

鉅亨網2018/06/19 20:08
鉅亨網 / NOWnews
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亞太電 (3682-TW) 股東會將在明 (20) 日登場，董事長呂芳銘在年報致股東報告書中強調，未來將在 5G、物聯網、人工智能、機器人等應用領域繼續創建更多服務，除了未來的布局外，股東也關心公司何時可以轉盈，希望投資可以獲得回報。

根據亞太電年報，呂芳銘指出，將結合集團優勢，共同發展 8K+5G 的生態系應用；除持續投入研發深入 4G 服務品質，且同步為邁入 5G 做準備，積極加強大型基站建設，且規劃小型基站深入用戶生活範圍。

亞太電近期在物聯網及 5G 布局上頻有進展，除參與國際標準組織 3GPP (the 3rd Generation Partnership Project) 第一版 (R15) 5G 行動通信技術標準制定過程，且在 5G 技術標準會議中，提供鴻海 (2317-TW) 集團在資通訊上下游產業鏈的整體性看法及見解。

亞太電今年在取得 NCC 核發 250 萬個物聯網門號後，結合鴻海集團資源，努力布局，物聯網生態圈的建置也早就展開，預計今年 6 月完成物聯網 NB-IOT 網路建設，布局相關領域商機。

亞太電今日指出，近年來雲端解決方案成長率高於傳統企業內部建置方案，今年是亞太電轉型 ICT 雲服務的關鍵年，第 2 季陸續推出三大創新雲服務，包括 GWS 混合雲服務、BOSS++ 雲視訊、及最新推出的 SecuDocX 雲端文件交換服務，提供全方位企業解決方案，期望進一步挹注營運表現。

亞太電去年營收 137 億元，EBITDA 虧損 5.26 億元，較 2016 年虧損 28.4 億元明顯縮小，稅後虧損 40.35 億元，每股虧損 0.93 元，較 2016 年每股虧損 1.19 元縮小；5 月合併營業虧損 3.67 億元，合併稅前虧損 2.25 億元；累計前 5 月合併稅前虧損 17.77 億元，每股稅前虧損 0.41 元。

亞太電今年企客服務營收拚年增逾 15% ，加上在消費業務上的努力，力拚今年營收成長；股東會明日登場，預料公司何時可以轉盈，將是股東闗注的焦點。

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