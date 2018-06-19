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〈貿易戰升溫〉恐影響企業在華投資 外銀示警留意後續

鉅亨網2018/06/19 20:30
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美國政府上週宣布，將對中國祭出懲罰性關稅，北京方面不甘示弱，也祭出同等規模措施，瑞銀首席經濟學家汪濤今 (19) 日指出，若美國對中國 500 億美元出口產品加徵 25% 關稅，將會拖累中國實際 GDP 增速 0.1 個百分點，且貿易戰升溫後，恐怕影響企業在華投資策略，建議接下來密切關注三事件。

汪濤指出，接下來有三個值得關注的日期和事件，第一、6 月 30 日美國財政部計劃出臺對中國在美投資的制裁措施；第二、7 月 6 日中美互徵關稅措施開始生效；第三、未來美國有可能額外對 1000 億美元中國產品加徵關稅，中國可能進行相應反制措施。
 
汪濤認為，若中國很快做出更多妥協和調整，滿足美方要求，7 月 6 日之前美方可能會降低加徵關稅產品的規模，不過此情况可能性極低，且即便中方同意大幅調整國內政策，也需要較長時間，因此，瑞銀認爲，美國額外對 1000 億美元中國產品加徵關稅的可能性很低。
 
若進一步觀察貿易戰對中國的影響，汪濤說，美國對中國 500 億美元出口產品加徵 25% 關稅的第一輪影響，估計會拖累中國實際 GDP 增速 0.1 個百分點，若美國額外對 1000 億美元中國產品加徵關稅、且美國與其他經濟體的貿易爭端升級，則對 GDP 的整體拖累在第一年可能達 0.3 至 0.5 個百分點。

此外，中國提高美國大豆和其他農産品的進口關稅，對企業活動和投資而言，可能會導致企業延遲投資或轉變在華投資策略。

而中國方面，政策可能會微調以抵消外部衝擊，例如 4 月政治局會議釋放的政策信號，可能會微調寬鬆國內政策，包括寬鬆目前偏緊的信貸政策，從支持內需，來因應外需的疲弱的衝擊。

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