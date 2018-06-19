金正恩訪中 北韓或為美中貿易戰棋子

（中央社台北19日電）北韓最高領導人3個月內3度訪中，分析指出，金正恩此行除了通報川金會的情況外，也會尋求北京支持北韓改革開放等。在美中貿易摩擦加劇之際，分析認為，北韓也是北京可運用的棋子。

金正恩19至20日前往中國訪問，與上次前往大連一樣仍是搭飛機出訪，也是他3個月內第3次訪問中國。

中國獨立學者鄧聿文在接受英國廣播公司（BBC）中文網訪問時表示，金正恩訪中可能有3項重點，第一，向中方通報川金會的情況，尤其是和美國總統川普是否達成了沒有公布的一些棄核細節。第二，討論北韓下一步的改革和開放問題，並尋求中方支持。第三則是協商解除制裁。