奇力新美桀20日暫停交易 傳與併購案有關

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）奇力新和美桀晚間各自公告，因有重大訊息待公布，公司普通股自20日起暫停交易。市場人士揣測，應與雙方併購案有關。

奇力新和美桀均是被動元件電感廠商，市場人士指出，奇力新已與美桀接觸過一段時間，奇力新高層也積極參與美桀近年的尾牙活動。

美桀第2季持續受惠中國大陸重慶廠擴產效益，一體成型電感Molding需求旺盛，筆電及伺服器客戶訂單陸續增溫。

美桀4月底也取得車用安規認證，跨入車用市場，初期鎖定車燈應用，法人預期第3季可望開始出貨。