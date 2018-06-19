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中央社

南台灣豪雨特報持續 部分山區路段封閉

中央社2018/06/19 20:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬、郭芷瑄19日綜合報導）中央氣象局持續對南台灣發布豪雨特報，高雄、屏東部分山區路段封閉，包括屏東霧台鄉台24線德文路口至神山部落路段、高雄台29線那瑪夏段都封閉。

受西南氣流影響，中央氣象局今天下午發布豪雨特報，全台12縣市有豪雨或大雨發生機率，其中南台灣縣市包括高雄、屏東都列入豪雨特報地區。

高雄市19日一整天持續降雨，山區有零星落石。甲仙工務段段長陳正偉說，高雄市山區地質不穩，遇雨更落石不斷，基於安全考量，19日晚上10時起預警性封閉台29線那瑪夏到五里埔臨時便道11k到23k，要到20日上午6時開放通車。

由於雨下不停，高雄市茂林區雨量近240毫米，茄萣區和桃源區的雨量有200毫米。高雄市區也多處積水，左營地下道積水30公分，一度封閉2個小時抽水。

另外，高雄市的六龜及桃源區共有22條黃色土石流警戒，區公所在晚上6時啟動強制撤離警戒區住民的行動，截至晚上7時已撤離12人，勤和部落持續撤離中。

屏東山區今天雨量則是破了300毫米，公路總局下午宣布，台24線德文路口至霧台(神山部落)路段27.6k到37.2k，將於晚上8時起預警性封閉，預計20日上午7時開放通車。

中央氣象局資料顯示，今天截至傍晚6時25分，屏東泰武鄉山區已下302毫米雨量，居全台之冠；全台前10大雨量有9處在屏東山區，分別在泰武鄉、三地門鄉和瑪家鄉。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070619

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