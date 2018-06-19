文大宿舍案　議長蔣根煌裁示邱敬斌20日議會專案報告

新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國遭質疑關說文大宿舍案，邱敬斌受訪時突點名媒體人周玉蔻、新北市議員何博文曲解他的說法；此事今（19）日在新北市議會引發議員的討論，新北市議會議長蔣根煌則裁定兩人明（20）日到議會做專案報告。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城以臨時動議的方式，直指邱敬斌嗆議員的作法不妥，蔣根煌也認為「不太好！」李坤城強調，台北市已經將此案移送政風單位調查，與其讓台北市調查，不如讓邱敬斌、汪禮國到議會做專案的報告，說明清楚事情的始末；議員許昭興、何博文、鍾宏仁、王淑慧也要求邱敬斌、汪禮國說明是否有到台北市的都發局關說文大宿舍案，到新北市議會來專案報告自清。