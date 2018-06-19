文大宿舍案　議長蔣根煌裁示邱敬斌20日議會專案報告

新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國遭質疑關說文大宿舍案，邱敬斌受訪時突點名媒體人周玉蔻、新北市議員何博文曲解他的說法；此事今（19）日在新北市議會引發議員的討論，新北市議會議長蔣根煌則裁定兩人明（20）日到議會做專案報告。
民進黨新北市議會黨團總召李坤城以臨時動議的方式，直指邱敬斌嗆議員的作法不妥，蔣根煌也認為「不太好！」李坤城強調，台北市已經將此案移送政風單位調查，與其讓台北市調查，不如讓邱敬斌、汪禮國到議會做專案的報告，說明清楚事情的始末；議員許昭興、何博文、鍾宏仁、王淑慧也要求邱敬斌、汪禮國說明是否有到台北市的都發局關說文大宿舍案，到新北市議會來專案報告自清。
國民黨新北市議會黨團書記長林金結、議員蔡明堂、蔡淑君、陳儀君、周勝考則反對，認為不該因選舉的爭議，要求邱敬斌、汪禮國到議會做專案的報告，希望以書面報告的方式取代藍綠議員一度爭論不休；蔡明堂甚至要求新北市政府政風處長王文信上質詢台說明，豈料王文信說明時雙眼卻朝民進黨籍的議員方向，完全不正眼瞧蔡明堂，引發蔡明堂的不滿，主席議長蔣根煌只好裁定休息協商。
新北市議會議長蔣根煌、總召李坤城、議員何博文、陳永福、周勝考、鍾宏仁、廖筱清及議會秘書長陳王正源等人，也利用休息的時間溝通；經多方的協調，最後決定明日上的午11點，邱敬斌、汪禮國及城鄉局副總工程師周繼祖等人，到新北市議會的第三審查會（主管城鄉局業務）進行專案的報告，說明當天與台北市都發局官員見面的情形。