央行周四開會　 首創記者會網路直播　利率連8凍機率高

為讓民眾進一步了解央行貨幣政策，央行19日宣布，自6月21日、即今年第2季的理監事會議起，會後記者會將進行網路直播，全程於YouTube影音平台即時播出，讓民眾能透過網路了解記者會進行實況，而記者會結束後，影音檔則存置於央行網站首頁「影音專區」。

中央銀行將於6月21日召開今（2018）年第2季理監事會議，雖然美國6月再升息1碼，但市場普遍認為，國內物價溫和，加上負的產出缺口持續擴大，還有中美貿易戰等變數存在，若貿然升息，恐影響經濟復甦動能，利率連8凍的機率仍高。倒是央行在開會前宣布，自6月21日、第2季理監事會起，會後記者會將進行網路直播，也是總裁楊金龍上任來的一項創舉。

除了網路直播讓民眾即時掌握央行貨幣決策及央行總裁談話之外，由於上周美國聯準會（Fed）也如市場預期升息1碼，而台灣央行是否在這次理監事會議跟進亦備受關注。

雖然目前市場有部分認為，央行已連7季維持利率不動，貨幣政策長期維持極寬鬆的環境，而美國除上周升息1碼，並釋出下半年再升2次的「偏鷹」論調，加上台灣出口表現不錯，景氣也緩步復甦，油價居高，新台幣也轉貶，不排除央行升息半碼的可能，但多數仍覺得就物價、經濟成長等來看，目前央行沒有升息迫切性。

其實，央行總裁楊金龍之前在立法院財委會備詢時也提過，台美兩國情況不同，目前國內通膨狀況還好，近期不會升息，而央行公布3月理監事會議事錄摘要亦持續釋出「鴿」派訊息。金融業也認為，美國不論今年升息3或4次均符合市場預期，並沒有明顯加速，而台灣央行貨幣政策一向以總體物價和產出缺口為考量重點。

因此，若就目前國內物價來看，還未達2％的升息警戒點，負的產出缺口仍持續擴大，加上國際變數仍不少，包括中美貿易戰等，若央行貿然升息，恐壓抑經濟復甦動能，因此，市場普遍預期，央行利率連8凍機率高，最快也是要到下半年才會升息。