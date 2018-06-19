NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈女星健身H奶彈出　抬腿放送駱駝蹄捐出大體！歐修士：希望成為台灣人凱擘大寬頻500M只要$799
財經

央行周四開會　 首創記者會網路直播　利率連8凍機率高

記者顏真真／台北報導2018/06/19 21:01
▲中央銀行將於6月21日召開2018年第2季理監事會議，並首創會後記者會網路直播，不過，市場預期利率連8凍的機率仍高。（圖／NOWnews資料照）
▲中央銀行將於6月21日召開2018年第2季理監事會議，並首創會後記者會網路直播，不過，市場預期利率連8凍的機率仍高。（圖／NOWnews資料照）

中央銀行將於6月21日召開今（2018）年第2季理監事會議，雖然美國6月再升息1碼，但市場普遍認為，國內物價溫和，加上負的產出缺口持續擴大，還有中美貿易戰等變數存在，若貿然升息，恐影響經濟復甦動能，利率連8凍的機率仍高。倒是央行在開會前宣布，自6月21日、第2季理監事會起，會後記者會將進行網路直播，也是總裁楊金龍上任來的一項創舉。

為讓民眾進一步了解央行貨幣政策，央行19日宣布，自6月21日、即今年第2季的理監事會議起，會後記者會將進行網路直播，全程於YouTube影音平台即時播出，讓民眾能透過網路了解記者會進行實況，而記者會結束後，影音檔則存置於央行網站首頁「影音專區」。

除了網路直播讓民眾即時掌握央行貨幣決策及央行總裁談話之外，由於上周美國聯準會（Fed）也如市場預期升息1碼，而台灣央行是否在這次理監事會議跟進亦備受關注。

雖然目前市場有部分認為，央行已連7季維持利率不動，貨幣政策長期維持極寬鬆的環境，而美國除上周升息1碼，並釋出下半年再升2次的「偏鷹」論調，加上台灣出口表現不錯，景氣也緩步復甦，油價居高，新台幣也轉貶，不排除央行升息半碼的可能，但多數仍覺得就物價、經濟成長等來看，目前央行沒有升息迫切性。

其實，央行總裁楊金龍之前在立法院財委會備詢時也提過，台美兩國情況不同，目前國內通膨狀況還好，近期不會升息，而央行公布3月理監事會議事錄摘要亦持續釋出「鴿」派訊息。金融業也認為，美國不論今年升息3或4次均符合市場預期，並沒有明顯加速，而台灣央行貨幣政策一向以總體物價和產出缺口為考量重點。

因此，若就目前國內物價來看，還未達2％的升息警戒點，負的產出缺口仍持續擴大，加上國際變數仍不少，包括中美貿易戰等，若央行貿然升息，恐壓抑經濟復甦動能，因此，市場普遍預期，央行利率連8凍機率高，最快也是要到下半年才會升息。

關鍵字央行楊金龍理監事會升息央行總裁利率
台幣爆量貶1.84角　逾7月新低

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan