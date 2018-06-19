NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星健身H奶彈出　抬腿放送駱駝蹄捐出大體！歐修士：希望成為台灣人凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

12座離岸風場拚競價 22日開標

中央社2018/06/19 20:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北19日電）離岸風電競價收件今天截止，經濟部表示，共有12座風場提出申請，將角逐約1.66GW裝置容量，經濟部規劃22日下午5時開標，並在公布得標風場3個月後進行簽約。

政府規劃推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，經濟部4月30日公布離岸風電遴選結果，共7家廠商、10個風場獲核配共3.84GW裝置容量，剩餘約1.66GW則透過競價方式釋出，開放參與遴選時得分達60分以上業者參與。

扣除規劃容量皆已獲核配的5個風場，共有13個風場符合參與競價資格，但能源局表示，中鋼的中能風場並未參與競價，其餘12個風場皆已送件。

能源局規劃在22日下午5時進行開標，依廠商提出價格高低排序，價低者取得最多容量，若出現報價相同狀況，則會以抽籤方式決定。

這次參與競價的12個風場中，有11個位於彰化外海，根據台電各年度可併網容量及先前遴選結果，可能必須待2024、2025年才能併網；另一個位於新竹的風場，因當地併網量充足，完工併網時間將視業者規劃而定。

競價結果出爐後，遴選與競價獲核配業者將統一與經濟部簽定行政契約，能源局表示，目前規劃在本週公布結果的3個月後，也就是9月中旬進行簽約。（編輯：林孟汝）1070619

吸引企業來台掛牌 科技事業...疑投資引債務糾紛 翁刺死...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan