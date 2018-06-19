菲軍方：台漁船救起2名菲漁民 平安回國

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）菲律賓北呂宋軍區今天發布新聞稿，稱台灣漁船在菲國以北海域救起兩名菲律賓漁民，18日平安交給菲律賓海岸防衛隊人員，已回到巴丹群島。

北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）在新聞稿中說，獲救的菲國漁民一人18歲，另一人17歲，他們是菲國北部卡米金島（Camiguin island）的居民.

兩人11日出海捕魚，不料漁船引擎故障，漂流到雅米島（Yami island，亦稱Mavulis island）海域。

17日，這兩人被屏東縣小琉球漁船軍福星號救起，海巡署台東艦昨天上午6時在雙方「約定的地點」，把2名獲救菲籍漁民移交給菲國海岸防衛隊的機動船，載回巴丹群島（Batanes）巴斯柯港（Basco Port）。