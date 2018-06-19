疑投資引債務糾紛 翁刺死同居人後自盡

（中央社記者王朝鈺新北市19日電）74歲楊姓老翁疑積欠千萬賭債，向同居的何姓婦女誆稱投資藥廠獲利可期，慫恿她投資，兩人疑似因債務問題發生口角，楊男刺死何婦後服藥自盡，經送醫急救仍未清醒。
警方調查，何婦今天凌晨1時許還有與兒女聊天，之後就分別回房內睡覺，女兒上午10時許要叫何婦起床，驚見何婦倒臥床上右側脖子有穿刺傷已死亡多時，楊男昏迷趴臥在何婦腳邊。
一名親友表示，中國大陸出生的46歲何姓婦人以賣豆花謀生，前夫多年前過世。經親友介紹認識楊姓男子並認楊男當乾爹，在新北市汐止區租屋同居。楊男沈溺賭博，至少輸了新台幣千萬無力償還，便誆稱打算拿2000萬元投資美國藥廠但還差1000萬，何婦只要投資獲利可期。
這名親友說，何婦一開始有拿到紅利，但楊男拿到錢後則外出賭博，錢坑於是越來越大共欠了1150萬元，只好不斷向何婦要錢，何婦無奈只能到處向親友借錢。
警方勘驗現場，發現臥室無打鬥痕跡，屋內則找到藥袋，現場查扣剪刀等利刃，不排除楊男殺害何婦後再服藥自盡，但確切事發過程仍有待進一步調查後才能釐清。
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