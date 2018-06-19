〈鉅亨觀點〉國巨集團新策略 拚多元零組件供應商搶攻

國巨 (2327-TW) 旗下鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 今 (19) 日宣布，換股合併變壓器廠帛漢(3299-TW)，其實在上周雙方分別公告暫停交易時，外界就有不解的聲音傳出，2 家公司產品並不相同，合併的意義在哪，事實證明，跟之前國巨併購普思電子一樣，不再以被動元件供應商為主，而是要轉型成為多元零組件供應商，重點是要搶攻 5G 商機。

國巨之前宣布以新台幣 220 億元併購天線大廠普斯，當時國巨就直接點明，已經不再以被動元件廠自居，因為像日本的村田、TDK 等，雖然也同樣都是被動元件大廠，但是被動元件佔他們的營收比重，也頂多在 30-50% 之譜，他們並非單純的被動元件廠，而是多元零組件供應商。