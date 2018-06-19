大體也捐出！來台半世紀　歐修士：成為台灣人是我的希望

「成為正港台灣人一直是我的希望！」來自瑞士的天主教白冷教會歐修士（原名歐思定，Augustin Buchel ）至今已經來台超過半世紀，成為目前在台東奉獻最久的外國人。等了 55 年，他終於在去（ 2017 ）年 8 月間拿到身分證，讓他既興奮又激動，直喊：「早已決定留在台東終老，我連大體都已捐出來了！」愛台灣的心令人感動。

歐修士自 27 歲離開故鄉來到台灣，特別喜歡台東的他，一紮根就待了 55 年，甚至操著一口流利的中文，完全融入台東。除了喜歡台東的自然環境，他還成立「台東縣環保協會」，成為台東環保的先驅，即使當地政治人物都不再關注環保議題，他仍致力保護環境，自行廣植樹木、山上造林。

對歐修士來說，海拔 3600 公尺的向陽山就是他一解鄉愁的「阿爾卑斯山」，他更為此創立「向陽登山社」，鼓勵當地民眾親近山林，並成為國內首位拿到高山嚮導證的外國人，也是目前台東最年長的山友。



▲天主教白冷會修士歐思定（右）奉獻台東 50 餘年，民國 102 年間台東鄉親陪他一起登上向陽山，歡慶來台東滿 50 年。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝107年6月19日

去年 8 月，歐修士從台東縣長黃健庭手中接下身分證，興奮直說「成為正港台灣人一直是我的希望！」來台超過半世紀，他成為奉獻台東最久的外國人，不僅台東聖母醫院、公東高工、救星教養院都在他的協助下依序成立運行，當地的醫療、教育等團體也都有他留下的身影。

懷抱著熱愛台東的心，他坦言「早已決定留在台東終老，我連大體都已捐出來了！」超過 50 年的漫長奉獻，讓他比台東人更台東化，更令許多在地人相當感動及感謝。



▲天主教白冷會修士歐思定一生在台東付出，是目前在台東奉獻最久的外國人，熱愛大自然與登山的他也持續致力自然環境保護，以實際行動愛護台灣這片土地。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝107年6月19日