李遠哲遭指退休領高薪 中研院：未拿月退俸

（中央社記者余曉涵台北19日電）中研院今天表示，前中研院長李遠哲在卸下院長職務，及從特聘研究員退休時，都是「一次請領」退職金、退休金，不得再領月退休金，故並無領取年金一事。

中央研究院今天晚間發出聲明稿表示，有關日前某政論節目多次提及李遠哲每月領取終身俸及年終等錯誤訊息，中央研究院雖已多次澄清並在官網放置說明資料，但鑒於至今外界仍有不實報導，今天再次鄭重聲明，李遠哲在卸下院長職務，及從特聘研究員退休時，皆為「一次請領」退職金、退休金，不得再領月退休金，故並無領取年金一事。

中研院表示，李遠哲在95年10月19日卸任院長職務時，依政務人員退職規定辦理「一次請領」新台幣259萬3160元退職金，並依規定領取「公保養老給付」141萬4944元，其中約100萬元雖可辦理18%優惠存款，但李前院長自動放棄。