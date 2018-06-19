不信任政府 越南各地反中示威抗議延燒

問題核心在跨世代認定中國霸凌引發憤慨，加上對越南執政共產黨會採取任何因應措施缺乏信心，成為引爆點。

這項提案並未提及中國，但是政治分析家說，越南人已鐵了心，加上人們常用的臉書傳播加強了深植人心的概念，懷疑中國利益正在左右國家政策。

路透社報導，示威抗議嚴格來說在越南屬非法活動，然而民眾因擔憂政府提出為外國人所設的濱海經濟特區，恐將成為中國商業活動入侵的灘頭堡，在各地城市發起示威，到17日已連續兩週。

（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）越南各地城市爆發數以千計民眾上街抗議，顯示當問題涉及一個重大要素--中國時，便能輕易團結公共意見，動員異議人士。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞專家希柏特（Murray Hiebert）說：「政府低估了國內反中國情緒的強度。」

希柏特又說：「越南很多人持續耳語，政府在對抗中國及保護國家主權上做得不夠。」

社群媒體如臉書，使得那樣的狂熱情緒易受刺激，變得很難控制。越南9000萬人口中半數使用臉書。

越南全國各地爆發示威抗議後，國會上週決定將經濟特區法草案的表決延後至10月。

主要大城17日加強維安預防發生抗議，但在中部河靜省（Ha Tinh）仍聚集數千人，人群中許多人手舉標語寫著「別把土地租給中國共產黨，一天也不要」。

只要中國持續推動一帶一路倡議，擴大其海外商業，以及強勢堅持主張擁有幾乎整個南海主權，緊張情勢大概難以消退。

分析家說，參與抗議人數及協同行動已讓一般越南人膽子變大，也讓執政黨在容忍若干異議聲浪，同時又要控制維穩之間，更難以拿捏。

況且那也有激怒中國這個重大貿易夥伴的風險，而北京能挾持越南快速發展經濟為人質。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070619