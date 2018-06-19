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中央社

菲民族英雄黎薩 化身日本漫畫主角

中央社2018/06/19 21:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）今天是菲律賓民族英雄黎薩（Jose Rizal）的157歲冥誕，一群日本創作者在網路推出以黎薩為主角的連環漫畫，供讀者免費瀏覽，在菲國引起熱潮。

這部題為Jose Rizal的漫畫，原作是松井孝浩，由今野涼作畫，TORICO株式會社發行，現有日文（https://www.sukima.me/book/title/joserizal/）及英文（https://www.manga.club/jose/）兩個版本。

漫畫俱樂部（Manga Club）網站在一部50秒的影片中介紹：「這是日本漫畫界首次向典型菲人致敬。此人是誰？就是黎薩。」

影片還說：「在黎薩的157歲冥誕，他將在日本漫畫中重生。」

黎薩漫畫分為4集，第1集於菲律賓時間今天下午4時上線，以黎薩在馬尼拉灣畔悲壯就義為序幕；第2集預定於26日下午4時推出。

根據故事簡介，菲律賓被西班牙人殖民超過300年，就在菲律賓人被壓迫、欺凌的時刻，黎薩降世，立志以開啟菲人知識而不是暴力的方式，把菲人從痛苦之中拯救出來。

黎薩出生於1861年6月19日，祖先為柯姓閩南人，正職是眼科醫生，曾在香港中環短暫行醫。

他留學歐洲時曾著書及撰文呈現西班牙殖民統治的腐敗，返回菲律賓後成立改革組織，於是被西班牙殖民政府盯上，1896年12月30日被槍決於今天的馬尼拉市黎薩公園，享年35歲。（編輯：郭中翰）1070619

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