菲民族英雄黎薩 化身日本漫畫主角

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）今天是菲律賓民族英雄黎薩（Jose Rizal）的157歲冥誕，一群日本創作者在網路推出以黎薩為主角的連環漫畫，供讀者免費瀏覽，在菲國引起熱潮。

這部題為Jose Rizal的漫畫，原作是松井孝浩，由今野涼作畫，TORICO株式會社發行，現有日文（https://www.sukima.me/book/title/joserizal/）及英文（https://www.manga.club/jose/）兩個版本。

漫畫俱樂部（Manga Club）網站在一部50秒的影片中介紹：「這是日本漫畫界首次向典型菲人致敬。此人是誰？就是黎薩。」