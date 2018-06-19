中國商業銀行5月不良貸款率攀升 存在信用風險

（中央社記者張淑伶上海19日電）中國銀保監會今天發布數據，截至5月底的商業銀行不良貸款率為1.9%，較第一季的不良率上升0.15個百分點。有官員表示，信用風險的確是今年需要關注的問題。
根據時代周報，中國今年上半年已發生10多起受到公眾注意的企業債務風險違約事件。
在當前官方強調防範系統性金融風險的背景下，儘管市場資金流動性偏緊，但仍持續去金融槓桿的政策。
中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清14日在陸家嘴論壇上就表示，近期企業債券違約問題較為突出，但以國際水平作比較，中國信用市場違約金額比例仍然處較低水準，只有0.43%。
根據中國銀保監會官網今日發布的數據顯示，5月底，商業銀行不良貸款餘額為人民幣1.9兆元（約新台幣8.74兆元），不良貸款率1.9%。
而據銀保監會公布的今年一季數據，商業銀行不良貸款餘額1.77萬億元，不良貸款率1.75%。與第一季相比，5月商業銀行不良貸款上升0.15個百分點。
財新網指出，值得關注的是，2016年第4季至2017年第4季，中國商業銀行不良率曾連續5個季度維持在1.74%的水準。但是，今年商業銀行不良率再次呈上升之勢。
報導引述國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，信用風險的確是今年需要關注的問題。
他說，銀行業不良貸款率上升的原因，一是隨著金融去槓桿持續推進，部分產能過剩行業的風險依然在暴露；二是隨著影子銀行監管趨嚴，中國國內融資環境收緊，部分企業資金鏈緊張，引發了一些新的違約事件和風險。
然而，中國經濟在藉由去槓桿來防風險、擠泡沫的同時，也引發信貸緊縮可能傷害經濟的疑慮。
紐約時報引述中國金融改革研究院院長劉勝軍表示，中國各種規模的民營企業都在獲取貸款方面長期面臨挑戰，但今年的信貸緊縮對他們的影響格外嚴重。而中國5月投資、零售和工業生產均告放緩，顯示信貸緊縮正在傷害中國經濟。（編輯：邱國強）1070619