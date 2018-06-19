中國商業銀行5月不良貸款率攀升 存在信用風險

（中央社記者張淑伶上海19日電）中國銀保監會今天發布數據，截至5月底的商業銀行不良貸款率為1.9%，較第一季的不良率上升0.15個百分點。有官員表示，信用風險的確是今年需要關注的問題。

根據時代周報，中國今年上半年已發生10多起受到公眾注意的企業債務風險違約事件。

在當前官方強調防範系統性金融風險的背景下，儘管市場資金流動性偏緊，但仍持續去金融槓桿的政策。

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清14日在陸家嘴論壇上就表示，近期企業債券違約問題較為突出，但以國際水平作比較，中國信用市場違約金額比例仍然處較低水準，只有0.43%。