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工商團體籲新創產業減稅 提高企業投資誘因

中央社2018/06/19 21:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭幸宜台北19日電）行政院今天召開「加速投資台灣專案會議」。工商團體建議，政府可就生技、人工智慧（AI）與觀光等產業大膽的給予差異化的賦稅優惠，鼓勵研發創新，協助產業加速轉型。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，政府要鼓勵產業轉型，應當對症下藥，從當前趨勢來看，生技與人工智慧符合創新與研發，政府可透過賦稅優惠降低企業研發成本，鼓勵市場踴躍嘗試研究。

賴正鎰說，適度且合理賦稅優惠減稅，對於有意從事研發的企業具備一定的誘因，對本國企業來說，因為稅負減輕、研發成本降低了，可提高企業投入人力與資源從事研究，此外，還能增加外資企業來台投資誘因。

除了新創產業，工商團體也替觀光產業請命，賴正鎰認為，台灣觀光產業也有稅負過重的問題，以經營旅館業為例，光是房屋持有稅的成本對於獲利來說就是一大負擔，呼籲政府應正視此一問題。

賴正鎰指出，政府要吸引業者投資台灣，心態上應該更大膽一點，大方祭出獎勵措施，只要提供足夠誘因，就能增加企業投資意願，以美國政府為例，去年底宣布將特種企業所得稅率從35%一口氣砍至21%。

工商團體認為，政府可針對具備創新與趨勢符合的產業，透過稅負減免誘因，鼓勵企業多投入資源進行研究，唯有加速產業轉型，才能提升競爭力，吸引企業投資。

行政院今天舉行「加速投資台灣專案會議」，會中行政院長賴清德指示財政部，針對吸引企業投資環節，持續研究進行法規鬆綁，建立友善企業的稅制環境。（編輯：林興盟）1070619

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