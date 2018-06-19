台星藝術交流 台舞者將談芭蕾情緣

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）駐新加坡代表處今年將舉辦「與大使有約，今晚聊藝術」活動，廣受台星藝術界關注。駐星代表梁國新計畫邀請台灣芭蕾舞者，在官邸探究舞蹈的優雅與浪漫，強化藝文交流。

台灣舞者預定7月初在代表官邸舉行一場芭蕾饗宴，駐新加坡代表處接獲不少藝文愛好者的詢問。

梁國新今天指出，台灣芭蕾舞者李巧留學俄國，是聖彼得堡音樂學院表演藝術理論研究所博士，也是全球華人獲得俄國芭蕾舞蹈博士的第一人。

梁國新指出，李巧幼年由於身體不適，在醫生建議下用練舞的方式治療，憑著堅毅意志，先會跳舞才會走路，同時也展開一生一世的芭蕾情緣。李巧數十年來堅持理想，為台灣培育芭蕾明日之星，創立芭蕾舞學校，作育英才無數。