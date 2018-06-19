印度人民黨退出 查摩與克什米爾內閣倒台

印度Zee News引述馬達哈夫的說法，印度人民黨在查摩與克什米爾省的結盟難以持續，決定退出。當地恐怖主義和暴力情況惡化，退出聯盟是考量印度的安全與完整性，及查摩與克什米爾是印度不可分割的一部分等更大的利益。

（中央社記者康世人新德里19日專電）印度人民黨今天宣布，退出與克什米爾地方政黨人民民主黨組成的查摩與克什米爾省聯合內閣。省長莫夫蒂因失去多數支持而辭職，內閣被迫解散，暫由印度總統直接管轄。

馬達哈夫強調，為掌控查摩與克什米爾省的狀況，印度人民黨決定把政權交給總督（中央任命），即使總督統治，印度中央打擊恐怖主義的努力仍將持續。

印度政府早前雖宣布在查摩與克什米爾地區停火，希望與分離份子談判，但分離份子連續殺害溫和派資深媒體人，攻擊印度軍警，內政部昨天宣布撤銷停火一個月的決定，重新展開武力行動。

不過，過去屬克什米爾溫和分離主義的人民民主黨（PDP），主張談判與克什米爾分離主義份子和解，印度人民黨與人民民主黨對此有嚴重歧見，人民民主黨對中央政府撤銷停火決定感到不滿，雙方自2015年3月起的合作結盟出現裂痕。

查摩與克什米爾省議會的多數為45席，擁有25席的印度人民黨退出聯合政府後，佔28席的人民民主黨無法維持多數。省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）在印度人民黨宣布退出後，向省總督維拉（Narinder Nath Vohra）請辭，查摩與克什米爾內閣因此解散，暫由印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）直接管轄。

另一方面，印度的國大黨已排除，與人民民主黨在查摩與克什米爾省結盟的可能性。

克什米爾在二戰後成為獨立王國，巴基斯坦在1947年入侵，當時的君主辛赫（Hari Singh）前往印度求援，最後簽署協定，同意克什米爾等地區併入印度領土，印度派兵占領大部分克什米爾領土，引發印巴間長期的主權紛爭。

印巴雙方為克什米爾衝突，許多克什米爾人主張恢復獨立才能遏止流血，但又引發印度軍警與分離份子的衝突。（編輯：廖漢原）1070619