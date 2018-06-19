寶成不進駐中興園區 中科：不擔心招商

（中央社記者朱則瑋台北19日電）寶成集團原本計畫在中科中興園區設置製鞋研發中心，且已經獲得核准，但最終因營運策略考量取消，中科管理局表示，目前至少有2家精密機械廠商研議進駐，不擔心後續招商問題。

位在南投縣的中興新村，民國98年政府交由中部科學工業園區管理局推動「高等研究園區」，面積約259公頃，但開發過程面臨宿舍管理、文化資產保存等問題，導致園區發展受限，行政院經過多次協商檢討後，今年1月核定把科學園區範圍縮小至約36.58公頃，並更名為中興園區。

農業生技大廠正瀚生技公司今天舉行全球研發中心暨營運總部開幕典禮，正式進駐中興園區，隨著正瀚生技等大廠進駐，目前中興園區整體土地核配率近5成，截至5月員工人數為631人，而寶成原本也計畫進駐中興園區，預計投資金額4.5億元，申請案也經科技部科學園區審議委員會核准，但最終卻決定取消。