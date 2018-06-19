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金金併遊戲規則出爐 併購者須具備4大條件

鉅亨網2018/06/19 21:40
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金管會表示，國內金融機構眾多、規模小及同質性高，且相較國際性銀行競爭力較弱，須透過整併提升競爭力。金管會針對「金金併」今 (19) 日提出增加金融機構整併誘因的政策方向，金管會表示，併購者須購備資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好等四大條件。除此之外，7 月還將召開公聽會傾聽外界意見。

金管會表示，在適格申請人 (投資主體) 部分有兩個重點，一、鑒於經金管會核准設立的金控公司及銀行無大股東適格性審查問題，因此投資主體以國內的金控公司或銀行為主，但排除財政部具公股管理權者。二、須具備資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好等 4 要點。

而被投資對象，可以是國內金控公司、銀行、保險公司及證券商，但排除財政部具公股管理權者。

銀行局強調，雖然金控或銀行投資超過 10% 不須做大股東適格性審查，但是提出的申請案還是要經過金管會核准。

依照金管會的規劃，投資者首次投資須超過 10%，不以合意為前提，但需提出整併計畫不成時，明確限期退場方案。且首次投資須採公開收購，讓小股東有機會出售股份。

金管會還嚴格金金併需限期完成整併，金管會表示，為避免整併時間過長，影響金融市場的穩定性，要求申請人須承諾從核准日後 3 年內完成整併，無法依期限內完成整併的話，除非金管會核准延長，不然就要於期限內釋出持股。

金管會解釋，所謂「完成整併」是指投資與被投資金融機構作成合併決議，或將被投資的金融機構納入成為具有實質控制力且持股超過 25% 的子公司。而金融機構申請整併一次只能申請 1 家，完成整併後才可以再申請轉投資另 1 家金融機構。

為吸引金融機構積極進行整併，金管會提出銀行基於整併目的的參股投資，資本需求只需要原本規範的 20%。在整併規劃期限 3 年內，在計算銀行資本適足率時，得帳列交易簿，適用 200% 風險權數的方式計提資本，無須於投資期間於自有資本中扣除。金控也將參考銀行計提資本方式，提供相似的誘因。

銀行局表示，接下來預計 7 月召開公聽會，聽取外界意見，需要調整的法規包括金融控股公司投資管理辦法、商業銀行轉投資應具備條件及檢附文件、銀行投資金融相關事業範圍、金融控股公司及銀行計算資本適足率相關規定等。

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