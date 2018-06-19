歐盟與澳紐談自貿協定 農產品議題挑戰大

相較美國，歐洲聯盟（EU）向來是開放及多邊貿易的倡導者，繼2016年10月與加拿大簽署自貿協定後，在美國總統川普高唱貿易保護主義之際，歐盟加快洽談步伐，主管貿易事務的歐盟執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstrom）曾表示，川普上任後，美國退出全球貿易領袖的角色，大大幫助歐盟獲得連串貿易協商機會。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）歐洲聯盟近年加快洽談自由貿易協定，新目標是澳洲及紐西蘭，不過歐盟對外積極，內部卻有不同的意見，擔憂南半球肉品及乳品大舉進入，如何處理內部疑慮具挑戰性。

歐盟已於2017年7月與日本達成初步貿易協議，接下來鎖定澳洲及紐西蘭，目前正訪問澳洲的馬姆斯壯今天在個人推特（Twitter）上表示，歐洲與澳洲的合作正對外發出開放的信號，而且「我們不會屈服於恐懼和封閉的政治力」。

不過，歐盟倡導積極開放的貿易，但內部並非毫無異議，以澳洲及紐西蘭為例，肉品及乳品產業已讓廣大的歐盟農民擔心南半球的肉品和乳品會不會大量湧入歐洲，因此歐盟如何降低對農產品市場的衝擊，與協商這項自貿協定息息相關。

以歐盟與加拿大自貿協定為例，洽談多年同樣面臨多方壓力，反對人士對歐盟如何執行保護歐洲消費者、工人與企業議題有許多疑慮，比利時南部瓦隆尼亞區（Wallonia）議會也曾一度拒絕批准這項協定，差點讓整個協定卡關。（編輯：郭中翰）1070619