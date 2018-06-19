巴黎整治塞納河 拚2024奧運可游泳

但巴黎近年積極改善水質，位於第19區的拉維萊特人工池（bassin de la Villette），連結烏克運河（canal de l'Ourcq）和聖馬丁運河（canal St-Martin），去年已開放市民玩水，在暑熱中吸引超過5萬人，今年夏天也會開放。

塞納河與市民生活息息相關，只是水質不佳，目前仍禁止跳入河中。

塞納河貫穿巴黎市中心，市民和遊客經常在河岸邊漫步、野餐、運動，也經常舉辦展覽和音樂會，河岸景觀早在1991年就列入聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產名錄。

（中央社記者曾依璇巴黎19日專電）巴黎將於2024年主辦夏季奧林匹克運動會，市政府承諾整治塞納河，目標是把水質改善到能讓人在河裡游泳，估計經費高達10億歐元（約新台幣350億元）。

過去幾任巴黎市長都曾矢言改善塞納河水質，現任市長伊達戈（Anne Hidalgo）更下定決心，致力讓奧運會鐵人三項賽事中的游泳項目能在塞納河舉辦。

若塞納河整治成功，不僅市民多了夏天遊憩活動的地點，法國也可藉奧運會宣傳自己在環保上的成果。

但整治河川並非易事。費加洛報（Le Figaro）引述巴黎市府環境暨水資源政策副主管布羅艾爾（CeliaBlauel）表示，如果有人跳入現在的河裡，除了罰款外，可能還會得腸胃炎。

根據報導，河水水質算是漸有改善，天氣晴朗時，離可游泳的目標不會太遠，問題是颳風下雨時，水質會惡化，整治目標是在任何天氣狀態下，都能維持一定的水質。

巴黎市府尚未正式編列整治河水的預算，但費加洛報引述非官方消息來源，估計需要8到10億歐元，這對市府、周邊地區和中央政府來說，都是很大一筆費用。

目前，塞納河上有許多觀光船、船餐廳和私人船屋，這些船把廢水排入河中，是污染源之一，可能必須要求船主收集並改排廢水。

還有一項整治工作在市內地下水道，下大雨時，地下水道內的污水可能溢出，因此必須增設溢流口，防止污水流入河川；與此同時，也要改善住家廢水排放管道，範圍包含巴黎市郊，工程浩大。（編輯：郭中翰）1070619