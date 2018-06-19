NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈硫磺味蓋屍臭　凶嫌飆50公里棄屍大奶網紅爆黃立成偷吃　見面親額頭凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

巴黎整治塞納河 拚2024奧運可游泳

中央社2018/06/19 21:39
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者曾依璇巴黎19日專電）巴黎將於2024年主辦夏季奧林匹克運動會，市政府承諾整治塞納河，目標是把水質改善到能讓人在河裡游泳，估計經費高達10億歐元（約新台幣350億元）。

塞納河貫穿巴黎市中心，市民和遊客經常在河岸邊漫步、野餐、運動，也經常舉辦展覽和音樂會，河岸景觀早在1991年就列入聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產名錄。

塞納河與市民生活息息相關，只是水質不佳，目前仍禁止跳入河中。

但巴黎近年積極改善水質，位於第19區的拉維萊特人工池（bassin de la Villette），連結烏克運河（canal de l'Ourcq）和聖馬丁運河（canal St-Martin），去年已開放市民玩水，在暑熱中吸引超過5萬人，今年夏天也會開放。

過去幾任巴黎市長都曾矢言改善塞納河水質，現任市長伊達戈（Anne Hidalgo）更下定決心，致力讓奧運會鐵人三項賽事中的游泳項目能在塞納河舉辦。

若塞納河整治成功，不僅市民多了夏天遊憩活動的地點，法國也可藉奧運會宣傳自己在環保上的成果。

但整治河川並非易事。費加洛報（Le Figaro）引述巴黎市府環境暨水資源政策副主管布羅艾爾（CeliaBlauel）表示，如果有人跳入現在的河裡，除了罰款外，可能還會得腸胃炎。

根據報導，河水水質算是漸有改善，天氣晴朗時，離可游泳的目標不會太遠，問題是颳風下雨時，水質會惡化，整治目標是在任何天氣狀態下，都能維持一定的水質。

巴黎市府尚未正式編列整治河水的預算，但費加洛報引述非官方消息來源，估計需要8到10億歐元，這對市府、周邊地區和中央政府來說，都是很大一筆費用。

目前，塞納河上有許多觀光船、船餐廳和私人船屋，這些船把廢水排入河中，是污染源之一，可能必須要求船主收集並改排廢水。

還有一項整治工作在市內地下水道，下大雨時，地下水道內的污水可能溢出，因此必須增設溢流口，防止污水流入河川；與此同時，也要改善住家廢水排放管道，範圍包含巴黎市郊，工程浩大。（編輯：郭中翰）1070619

日本大阪強震 傷亡增為5...歐盟與澳紐談自貿協定 農產...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan